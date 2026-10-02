Στην Κένυα με τον σύντροφό της βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ιωάννα Τούνη.

Μία νέα απόδραση οργάνωσε η Ιωάννα Τούνη, παρέα με τον σύντροφό της και τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στην Αφρική, από όπου μοιράζεται ορισμένα από τα στιγμιότυπα της καθημερινότητάς της.

Η γνωστή influencer, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους, μέρη από τα οποία επισκέφθηκε, αλλά και το δωμάτιο του ξενοδοχείο που μένουν.

Ωστόσο, το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση.

Εμφανώς συγκινημένη, παρουσίασε στους ακόλουθούς της τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων σε παραγκούπολη της Αφρικής.

Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε, εξήγησε ότι ανάμεσα στις περιοχές που επισκέφθηκαν είναι το σπίτι του ξεναγού τους στο Ναϊρόμπι, εκεί όπου μένουν περίπου 14 άτομα.

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Η ανάρτηση της Ιωάννα Τούνη

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα σε ένα σπίτι στην Παραγκούπολη. Συγκεκριμένα μας έχει φέρει ο ξεναγός μας ο Μούσα, στο πατρικό του σπίτι που μοιράζεται με την οικογένειά του, την αδελφή του και είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί και μας εξηγεί πώς είναι τα πράγματα εδώ πέρα στο Ναϊρόμπι, για τον ηλεκτρισμό, για την εκπαίδευση. Πάμε να δούμε λιγάκι που καθόμαστε… Κάπως εγώ, βγάζω βίντεο και κάπως στενοχωριέμαι. Όμως οι άνθρωποι εδώ φαίνονται πολύ χαρούμενοι…», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη και στη συνέχεια γύρισε την κάμερα παρουσιάζοντας τον χώρο.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της, πρόσθεσε:

«Βγάζω βίντεο και έχει σφιχτεί η καρδιά μου… Πόσο τυχεροί είμαστε απλά γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα! Τίποτα δεν είναι δεδομένο… ας χαιρόμαστε και ας εκτιμούμε όσα έχουμε».

{https://www.instagram.com/p/Dd_cuVpIFmo/?hl=el}