Μίλησε για την σχέση της με τον Φάνη Μουρατίδη.

Καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» ήταν η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και η γνωστή ηθοποιός προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις για τη σχέση της με τον Φάνη Μουρατίδη και για τις φήμες χωρισμού που τους χρεώνουν εδώ και καιρό.

«Όσα έχω διαβάσει να γράφονται για εμάς είναι αλλά αντ’ άλλων, μπορεί να έχουμε περάσει κρίση στη σχέση μας, αλλά τη στιγμή που γράφτηκε, δεν ίσχυε…,πιστεύω πως οι σχέσεις δουλεύονται, και οι ερωτικές και οι φιλικές».

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