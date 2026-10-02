Ο Τεντ Σαράντος του Netflix, μιλάει για τη θεαματικότητα της πλατφόρμας, τον ανταγωνισμό και τη δωρεάν τηλεόραση με διαφημίσεις.

Ο Τεντ Σαράντος του Netflix παραδέχθηκε ότι η θεαματικότητα της πλατφόρμας αυξήθηκε μόλις κατά 2% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Συνολικά, δεν αναπτυσσόμαστε τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα» ανέφερε στο Bloomberg Screentime, προσθέτοντας ότι στο Netflix εργάζονται για να το βελτιώσουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίδρασης για την τόνωση της θεαματικότητας είναι η ζωντανή μετάδοση αγώνων NFL. Το Netflix δαπανά περίπου το 5% από την ετήσια επένδυση περιεχομένου των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων της σε ζωντανό πρόγραμμα, σημείωσε ο Σαράντος, το οποίο με τη σειρά του φέρνει το 1%της θεαματικότητας — δεν το λες και εντυπωσιακή απόδοση.

Αλλά υπάρχουν και κάποια θετικά. Το live φέρνει «πολλές εγγραφές» ενώ παράλληλα συντελεί στη μείωση των απεγγραφών. Επιπλέον, «οι διαφημιστές πραγματικά το λατρεύουν», εξήγησε ο Σαράντος και πρόσθεσε ότι τελικά «η εταιρεία αναπτύσσεται καλά», «μαζεύοντας» την προηγούμενη δήλωσή του.

Το ερώτημα που προκύπτει στην παρούσα φάση είναι αν το Netflix αναπτύσσεται αρκετά ώστε να αντιμετωπίσει μια νέα απειλή στην αγορά: την επικείμενη συγχώνευση των 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery.

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«Κερδίσαμε τη συμφωνία κάποια στιγμή, οπότε πιστεύουμε ότι την τιμολογήσαμε σωστά — στο δικό μας μέγεθος. Αυτό ήταν το ανώτατο σημείο τιμής. Οτιδήποτε παραπάνω από αυτό, πίστευα ότι θα το πηγαίναμε σε αρνητική κατεύθυνση — ακόμα και με την κλίμακα μας», ανέφερε αρχικά για το «ναυάγιο» της εξαγοράς της Warner Bros. από το Netflix.

Στην συνέχεια, ο Mr. Netflix λέει ότι μένει να φανεί πόσο μεγάλη απειλή θα δημιουργήσει η υπερσυγχώνευση. Σύμφωνα με εκείνον, μερικές φορές τα μαθηματικά μπορεί να μην βγάζουν νόημα. «Δεν ξέρω αν 1+1 κάνουν 2, ή το 1+1 κάνουν ενάμισι, ή το 1+1 κάνουν 3».

Και το YouTube στην εξίσωση

Υπήρχε μια εποχή που το Netflix προσπαθούσε να γίνει το HBO της Warner Bros. πριν το HBO γίνει Netflix, όπως είχε πει εύστοχα ο Σαράντος το 2012 ως επικεφαλής περιεχομένου της εταιρείας streaming. Σήμερα, φαίνεται ότι το Netflix έχει στο στόχαστρό του το YouTube με παρόμοιο τρόπο — όμως οι πρόσφατες συμφωνίες του Netflix με δημιουργούς του YouTube δεν καθορίζουν κάποια σημαντική αλλαγή στρατηγικής, σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα του Netflix.

«Σίγουρα… δεν είμαστε στην επιχείρηση του UGC [περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες]. Είμαστε στην επιχείρηση του επαγγελματικά παραγόμενου περιεχομένου. Τώρα, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στις πλατφόρμες που ήδη κάνουν προγραμματισμό πολύ κοντά στον επαγγελματικό, και αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κερδίσουν περισσότερα χρήματα από αυτόν τον προγραμματισμό, τότε μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία μαζί τους. Αλλά σίγουρα δεν προσπαθούμε να φέρουμε όλο αυτό τον πληθυσμό των δημιουργών», εξήγησε.

Αναμφισβήτητα, το Netflix μπορεί να προσφέρει περισσότερη κερδοφορία εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι έχει πολλαπλές πηγές εσόδων, ενώ το YouTube χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από διαφημίσεις.

Παρ’ όλα αυτά, ο Σαράντος δηλώνει κατηγορηματικά ότι το Netflix δεν θα προσφέρει δωρεάν περιεχόμενο — δηλαδή ένα εντελώς υποστηριζόμενο από διαφημίσεις μοντέλο — σύντομα τουλάχιστον. Καμία έκδοση του FAST (δωρεάν τηλεόραση με διαφημίσεις) δεν θα άξιζε τον κόπο να «κανιβαλίσει το βασικό προϊόν», υπογράμμισε.