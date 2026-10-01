Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Wednesday, χθες 30 Σεπτεμβρίου.

H τρίτη σεζόν του Wednesday oλοκλήρωσε επίσημα την παραγωγή της, και το Netflix δίνει στους θεατές μια αποκαλυπτική νέα ματιά στην ομώνυμη ηρωίδα της Τζένα Ορτέγκα.



Θυμίζουμε ότι τα γυρίσματα του επερχόμενου κύκλου ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026 και ολοκληρώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το Netflix, χθες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Η τρίτη σεζόν θα έχει πολλά συναρπαστικά νέα πρόσωπα καθώς ταξιδεύουν σε νέες τοποθεσίες για την ανατριχιαστική επιστροφή. ορισμένα από αυτά είναι η Γουινόνα Ράιντερ, ο Νόα Τέιλορ του Peaky Blinders, ο αστέρας του Gotham Knights Όσκαρ Μόργκαν, κ.ά. Η Εύα Γκριν, που μετράει πάνω από δέκα χρόνια συνεργασίας με τον Τιμ Μπάρτον, θα ενταχθεί επίσης στο καστ ως η μυστηριώδης θεία Οφηλία.

Στη νέα εικόνα της τρίτης σεζόν που αποκαλύπτει το Netflix, βλέπουμε την Wednesday με μια ασπρόμαυρη ζακέτα, να κάθεται σε ένα γραφείο και να γράφει με προσήλωση στη γραφομηχανή της. Θυμίζουμε ότι προηγούμενη φωτογραφία την έδειχνε σε μια περιπετειώδη περιπλάνηση στο Παρίσι.

Jenna Ortega on the set of Wednesday. Season 3 has officially wrapped ? https://t.co/RTEIpu6ef5 September 30, 2026

Τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην περιοχή του Δουβλίνου, όπου γυρίστηκαν πολλά από τις προηγούμενες δύο σεζόν. Ο συνδημιουργός και showrunner του Wednesday, Άλφρεντ Γκόουθ, προανήγγειλε σπουδαία πράγματα για το νέο κύκλο, αποκαλύπτοντας ότι «ο στόχος μας για την τρίτη σεζόν είναι ο ίδιος όπως και για κάθε σεζόν: να κάνουμε την καλύτερη σεζόν του Wednesday που μπορούμε».

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Παράλληλα, η Ορτέγκα επιβεβαίωσε ότι η χρονική περίοδος της τρίτης σεζόν της σειράς τοποθετείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς της Wednesday στην Ακαδημία Νevermore, οδηγώντας την να αντιμετωπίσει «πιο αντιφατικά συναισθήματα σχετικά με την οικογένεια, το τι σημαίνει να είσαι ενήλικας και τι βλέπεις για τη ζωή σου».

{https://youtu.be/sgFNlnr2O8A?si=0LFOSxii28ZKIDac}

Αν και η ημερομηνία κυκλοφορίας της τρίτης σεζόν του Wednesday δεν έχει ανακοινωθεί, με την ολοκλήρωση της παραγωγής και με βάση τις προηγούμενες σεζόν, θα μπορούσαμε να τολμήσουμε μια εκτίμηση. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι μεταξύ της ολοκλήρωσης της παραγωγής της δεύτερης σεζόν και της επίσημης κυκλοφορίας της μεσολάβησαν περίπου οκτώ μήνες, τότε θα μπορούσαμε (θεωρητικά πάντα) να αναμένουμε την κυκλοφορία της τρίτης σεζόν μέχρι τα μέσα με τέλη του 2027.



Η τύχη της τέταρτης σεζόν του Wednesday είναι επίσης ακόμα αβέβαιη καθώς η σειρά εισέρχεται στο post-production της τρίτης σεζόν. Με τα νέα επεισόδια να ακολουθούν την ηρωίδα στο τελευταίο της έτος στο Nevermore, το μέλλον της σειράς, μοιάζει περισσότερο αβέβαιο από τις προηγούμενες σεζόν.





