H πρωταγωνίστρια της Wednesday Τζένα Ορτέγκα, μοιράζεται ορισμένες προσδοκίες της για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, η 23χρονη άνοιξε την καρδιά της για την κατεύθυνση που θέλει να πάρει η σειρά μετά τα χαοτικά γεγονότα της δεύτερης σεζόν.

Μιλώντας στο GamesRadar+ σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες, η Ορτέγκα αποκάλυψε ότι θέλει η τρίτη σεζόν να εξερευνήσει τη σχέση μητέρας-κόρης μεταξύ του ομώνυμου χαρακτήρα της και της Μορτίσια Άνταμς της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

«Θα ήθελα να σταματήσουν να τσακώνονται και να συνεργαστούν», δήλωσε η Ορτέγκα. «Μόλις είχαμε μιλήσει για το πώς οι γυναίκες συσπειρώνονται, και αυτό το βλέπεις λίγο στα τελευταία επεισόδια. Νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είναι πραγματικά συναρπαστικό και ενθαρρυντικό να βλέπουμε τις γυναίκες να παρουσιάζονται με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε η νεαρή ηθοποιός.

Ανέφερε επίσης ότι θα ήθελε στον επερχόμενο κύκλο, η ηρωίδα να μας δείξει ακόμα περισσότερο τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού της. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε την Wednesday να αντιμετωπίζει λίγο και την σκοτεινή πλευρά του εαυτού της – αλλά και πότε να μην παίρνει τα πράγματα πολύ σοβαρά. Και θα ήθελα να δω περισσότερες απόπειρες θανάτου μεταξύ αυτής και του [αδερφού της] Πάγκσλεϊ. Δεν προσπαθεί αρκετά να τον σκοτώσει! Θέλω να δω τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Η Ορτέγκα δεν είναι η μόνη που θέλει να δει την τρίτη σεζόν να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των σχέσεων μητέρας-κόρης. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, η οποία υποδύεται τη μητέρα της Wednesday, θέλει επίσης η επερχόμενη σεζόν της σειράς του Netflix να εξερευνήσει τη δυναμική μεταξύ της Μορτίσια Άνταμς και της δικής της μητέρας. «Τώρα που παρουσιάσαμε την υπέροχη Τζόαννα Λάμλεϊ ως μητέρα μου, θα ήθελα να πω περισσότερα για αυτή την ιστορία. Το αφήσαμε σαν ένα μικρό αίνιγμα, αλλά τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση; Και πώς, ως μητέρα, δεν θέλω να συμβεί αυτό σε αυτή τη σχέση [με την Wednesday]», σχολίασε η ηθοποιός.

Ενώ το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας για την τρίτη σεζόν του Wednesday, οι φαν μπορούν να περιμένουν τα νέα επεισόδια κάποια στιγμή μέσα στο 2027.