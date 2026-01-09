Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν υποβάλει μηνύσεις για την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό θέρετρο του Κραν Μοντανά μετά την φονική πυρκαγιά.

Συνελήφθη ένας από τους συνιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά, το τουριστικό θέρετρο της Ελβετίας όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι Ελβετοί εισαγγελείς ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες ως ύποπτους για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων έχουν υποβάλει μηνύσεις για την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντάνα.

Πηγές δήλωσαν στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ζακ Μορέτι ήταν ύποπτος φυγής.Αυτή την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι το μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο δεν είχε υποβληθεί σε ελέγχους ασφαλείας για πέντε χρόνια. Η σύζυγός του και συνιδιοκτήτρια του μπαρ τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό.

{https://twitter.com/afpfr/status/2009631737664393315}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις δημοσιογράφων καθώς εισέρχονταν στο γραφείο των εισαγγελέων στην κοντινή πόλη Σιόν. Το ζευγάρι έχει ήδη εκφράσει τη θλίψη του για την πυρκαγιά και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα. Περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς ήταν έφηβοι και άλλοι 116 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά.

Σε ανακοίνωσή τους στις 6 Ιανουαρίου, οι ιδιοκτήτες ανέφεραν: «Είμαστε συντετριμμένοι και καταβεβλημένοι από θλίψη, οι σκέψεις μας είναι συνεχώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που πενθούν τόσο βάναυσα και πρόωρα, και όλους όσοι αγωνίζονται για τη ζωή τους».

Αρκετοί Γάλλοι και Ιταλοί πολίτες ήταν μεταξύ των νεκρών, και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε την αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων για την πυρκαγιά.

Ο Ιταλός πρόεδρος Σερτζίο Ματαρέλα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συμμετείχαν σε ειδική τελετή την Παρασκευή στην πόλη Μαρτινί, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Δεκάδες άνθρωποι στάθηκαν επίσης σιωπηλά κοντά στο κλειστό μπαρ στο κοντινό Κραν Μοντάνα, με τα κεφάλια σκυμμένα κάτω από την έντονη χιονόπτωση.

Οι αρχές τοποθέτησαν εκατοντάδες γράμματα, αρκουδάκια και μπουκέτα λουλούδια για τα θύματα της πυρκαγιάς κάτω από ένα ιγκλού για να τα προστατεύσουν από τη χιονόπτωση.

Μιλώντας στην τελετή στο Μαρτινί, ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι υπεύθυνοι για την πυρκαγιά θα λογοδοτήσουν «χωρίς καθυστέρηση ή επιείκεια». Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει και τις αρμόδιες πολιτικές αρχές, δήλωσε ο Ματίας Ρεϊνάρ, επικεφαλής της κυβέρνησης του Βαλέ.

Με πληροφορίες του BBC/Reuters