Οι αρκούδες στο Νυμφαίο έχουν αποσυρθεί πλέον στις φωλιές τους.

Αν και δεν έπεσαν χιόνια στο Νυμφαίο, ήδη οι αρκούδες του Κέντρου Προστασίας έχουν αποσυρθεί στις φωλιές τους και βρίσκονται σε χειμέριο λήθαργο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει φέτος ότι κυρίως τα θηλυκά- Τασούλα, Ειρήνη, Σάντι, Μίρα, Λουίζα και Τζόρτζια- επέλεξαν να περάσουν τον λήθαργο σε φυσικές φωλιές, σύμφωνα με ανάρτηση του «Αρκτούρου». Αντίθετα, τα αρσενικά επέλεξαν τη ζεστασιά των τεχνητών φωλιών.

Κάποια από τα θηλυκά έκαναν «επισκευές» σε παλιές φωλιές, δημιουργώντας στρώμα από φύλλα και κλαδιά, όπως κάνουν οι ελεύθερες αρκούδες στη φύση.

Και φέτος ξεχωριστή περίπτωση αποτέλεσε η Αλεξάνδρα, καθώς προσπάθησε να κατασκευάσει τη δική της φυσική φωλιά. Αν και τελικά δεν «άντεξε» λόγω… κατασκευαστικών αδυναμιών, το Δεκέμβριο είχε δημιουργήσει μια ιδιότυπη «πολυθρόνα» με φύλλα, αναφέρει ο «Αρκτούρος».

Το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας θα παραμείνει κλειστό έως την άνοιξη. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να επισκέπτονται το Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λύγκα (όλες τις ημέρες εκτός Τετάρτης) και το Κέντρο Ενημέρωσης Αρκούδας στη Νίκειο Σχολή Νυμφαίου, κάθε Σαββατοκύριακο.

