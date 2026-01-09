Η Alpha Bank ενημέρωσε ότι η UniCredit έχει και επιπλέον χρηματοοικονομικά παράγωγα που σχετίζονται με μετοχές της τράπεζας.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι η UniCredit αύξησε τη συμμετοχή της στην τράπεζα σε ποσοστό 29,796%. Αυτό έγινε επειδή η UniCredit άσκησε (δηλαδή «ενεργοποίησε») χρηματοοικονομικά προϊόντα που είχε, με αποτέλεσμα να αποκτήσει άμεσα 689.860.498 κοινές μετοχές της Alpha Bank με δικαίωμα ψήφου.

Παράλληλα, η Alpha Bank ενημέρωσε ότι η UniCredit έχει και επιπλέον χρηματοοικονομικά παράγωγα που σχετίζονται με μετοχές της τράπεζας. Αυτά τα προϊόντα έχουν ως βασική επιλογή τον χρηματικό διακανονισμό, δηλαδή να κλείνουν σε χρήμα και όχι με παράδοση μετοχών. Υπάρχει όμως και εναλλακτική δυνατότητα φυσικού διακανονισμού, δηλαδή να καταλήξουν σε απόκτηση μετοχών, μόνο αν δοθούν όλες οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις.

Αν τελικά επιλεγεί και εγκριθεί ο φυσικός διακανονισμός, τότε τα συγκεκριμένα παράγωγα θα μπορούσαν να οδηγήσουν την UniCredit στην απόκτηση επιπλέον 52.612.834 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ακόμη 2,272% των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Η Alpha Bank ξεκαθαρίζει επίσης ότι όσο αυτά τα παράγωγα δεν έχουν μετατραπεί σε πραγματικές μετοχές μέσω φυσικού διακανονισμού, η UniCredit δεν έχει καμία δυνατότητα να επηρεάσει ή να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που «αντιστοιχούν» στις μετοχές πάνω στις οποίες βασίζονται τα παράγωγα. Με απλά λόγια, μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσει επιπλέον ποσοστό στο μέλλον, αλλά μέχρι να γίνουν μετοχές κανονικά (και να δοθούν οι εγκρίσεις), δεν ψηφίζει για αυτές.

Θετική εικόνα καταγράφει αυτή την ώρα η μετοχή της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τίτλο να διαπραγματεύεται στα 3,896 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,46%. Η μετοχή ενισχύεται κατά 0,056 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 72,17 εκατ. τεμάχια, ενώ η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 257,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που κατατάσσει τη μετοχή μεταξύ των πλέον ενεργών της συνεδρίασης.