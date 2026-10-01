«Τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα... Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον;», αναφέρει χαρακτηριστικά η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Θεώνη Κουφονικολάκου σχολιάζει, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου και τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική.

Η κ. Κουφονικολάκου θέτει το ερώτημα «ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον;», αναφερόμενη στις διαφορετικές τοποθετήσεις των δύο πολιτικών.

«Τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα... Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον;», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Στη συνέχεια, διερωτάται αν τελικά την αλήθεια λέει «ο κ. Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο» ή «ο κ. Μητσοτάκης που για άλλη μια φορά προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα».

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται «νέα εθνική πυξίδα», ενώ ασκεί κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

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«Σε κάθε περίπτωση η χώρα χρειάζεται νέα εθνική πυξίδα. Η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε υποχωρήσεις και σε αδιέξοδο», καταλήγει.

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