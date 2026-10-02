Το σημερινό και αυριανό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Συνάντηση με εκπροσώπους των παράκτιων αλιέων και των αλιέων γρι-γρι θα έχει σήμερα το απόγευμα (18:45) στην Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα βασικά προβλήματα του κλάδου, με κυριότερο αίτημα την ουσιαστική επιδότηση του πετρελαίου, λόγω της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛΑΣ θα έχει σειρά συναντήσεων αύριο, Σάββατο (3/10), έχοντας στο επίκεντρο τα ζητήματα που έχουν τεθεί σχετικά με το Γεντί Κουλέ/Επταπύργιο, τον δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί στις 11:00, στο Γεντί Κουλέ /Επταπύργιο με τους: