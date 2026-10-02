«Μην προσπαθούν κάποιοι να μας ξεγελάσουν», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τα ηλεκτρονικά μας συστήματα δεν επιτρέπουν την εκτέλεση με άυλη χωρίς να έρθει μήνυμα στο κινητό. Μην προσπαθούν κάποιοι να μας ξεγελάσουν τα παρακολουθούμε όλα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με τον 18χρονο που κατάφερε να εκδώσει παράνομα άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο και συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2105933418395771222}

Ο 18χρονος κατηγορείται για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών/δεδομένων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πώς κατάλαβαν οτι έγινε παράνομα η συνταγογράφηση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 18χρονος αφού απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προχώρησε σε έκδοση άυλης συνταγής για οπιούχο φάρμακο χθες το απόγευμα. Όταν μετέβη σε φαρμακείο, στην περιοχή του Ευόσμου, προς εκτέλεση της συνταγής, οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν από τον πραγματικό ασθενή για τον οποίο συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, καθώς του ήρθε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο.

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