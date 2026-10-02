Η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια», εφόσον, όπως υποστήριξε, ο έλεγχος έδειξε ότι δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα.

Ελέγχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για το μηχάνημα βιοανάδρασης που έχει στο ιατρείο της, μετά τη σχετική προαναγγελία από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Όπως είπε η ίδια, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, το μηχάνημα βιοσυντονισμού είναι νόμιμο και δεν απαιτείται άδεια και τόνισε πως πίσω απ’ όλο αυτό υπάρχει πολιτικό κίνητρο.

Παράλληλα, επανήλθε στους ισχυρισμούς της για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη, λέγοντας ότι οφείλεται σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες και επικαλούμενη τεχνικές εκθέσεις που, όπως υποστήριξε, αναφέρονται σε ξυλόλια.

Ερωτηθείσα αν υφίσταται ο όρος «κβαντικός ιατρός» ως αναγνωρισμένη ειδικότητα, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε αρνητικά.«Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση», είπε.

Στη συνέχεια συνέδεσε την έννοια με τεχνολογικές εφαρμογές στην ιατρική, αναφέροντας το λέιζερ και τη μαγνητική τομογραφία. «Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Το MRI έχει μέσα, δηλαδή, κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι», ανέφερε.

Τι είπε για το μηχάνημα

Αναφερόμενη στον βιοσυντονισμό, υποστήριξε ότι πρόκειται για μη επεμβατική διαδικασία και ότι το σχετικό μηχάνημα δεν χρειάζεται άδεια. «Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή, από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες», είπε.

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Η ίδια το χαρακτήρισε αποκλειστικά διαγνωστικό μέσο, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Δεν απαιτείται άδεια. Υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού, ενώ το έχουν πάρα πολλές κλινικές Wellbeing και Longevity Medicine».

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο ιατρείο της μία ημέρα πριν από τη συνέντευξη. «Χθες ελέγχθηκα. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία», ανέφερε.

«100% έχει πολιτικό κίνητρο ο Γεωργιάδης»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν απέναντι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι το όνομά της δημοσιοποιήθηκε πριν ακόμη ενημερωθεί η ίδια για τον έλεγχο.

Όπως είπε, άκουσε το όνομά της στην τηλεόραση, ενώ άλλοι γιατροί που, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, περιλαμβάνονταν στην ίδια υπόθεση δεν κατονομάστηκαν.

«Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; Δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο», δήλωσε.

Κάλεσε, μάλιστα, τον υπουργό Υγείας «να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια», εφόσον, όπως υποστήριξε, ο έλεγχος έδειξε ότι δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα.

Η Καρυστιανού αναφέρθηκε και στη Ματίνα Παγώνη, από την οποία ζήτησε επίσης να ανακαλέσει τη θέση ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα απαγορεύεται. «Δεν απαγορεύεται. Δεν έχω κανένα παράνομο μηχάνημα. Είμαι μία έντιμη επαγγελματίας. Είμαι 16 χρόνια στον χώρο. Δεν έχω ούτε ένα πειθαρχικό», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι όταν «ένας γιατρός δέχεται bullying για πολιτικούς λόγους», η κ. Παγώνη, όπως υποστήριξε, θα πρέπει «να τιμά τη θέση της και να σταθεί με τον σωστό τρόπο».

«Από αρωματικούς υδρογονάνθρακες η πυρόσφαιρα στα Τέμπη»

Στη συζήτηση για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού επέμεινε ότι η πυρόσφαιρα συνδέεται με αρωματικούς υδρογονάνθρακες. «Αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι η αιτία της πυρόσφαιρας», είπε, ενώ αναφερόμενη στις τεχνικές εκθέσεις που επικαλείται πρόσθεσε: «Τα λένε οι εκθέσεις».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν δικές της θέσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από τα αίτια της πυρόσφαιρας.

Χρηματοδότηση κόμματος

Για τη χρηματοδότηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανέφερε ότι το κόμμα δεν έχει χορηγούς και ότι τα έξοδά του καλύπτονται από εισφορές μελών, εθελοντική εργασία και συνεισφορές των ανθρώπων του κινήματος.

Καμία εμπιστοσύνη

Ερωτηθείσα εάν θεωρεί ότι η δίκη για τα Τέμπη μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες των θυμάτων, απάντησε: «Η συγκεκριμένη δίκη, όχι». Στη συνέχεια εξέφρασε έντονη δυσπιστία απέναντι στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», είπε.

Αναφερόμενη στις επόμενες ημέρες του δυστυχήματος, πρόσθεσε: «Την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια. Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η σημερινή δικαστική διαδικασία δεν καλύπτει το σύνολο των προσώπων και των ευθυνών που, κατά την ίδια, θα έπρεπε να διερευνηθούν, αναφερόμενη σε πρώην υπουργούς Μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς και εταιρείες.

«Εκείνη τη νύχτα, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα»

Στο πιο προσωπικό μέρος της συνέντευξης, η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε τη ζωή της πριν και μετά τον θάνατο της κόρης της. «Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό», είπε.

«Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου»

Τέλος, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να περάσει στην πολιτική, συνέδεσε την απόφασή της με την υπόθεση των Τεμπών.

«Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», είπε.