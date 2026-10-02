Οι νέες επιχορηγήσεις εντάσσονται στη συνολική δέσμευση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων του ταμείου για τον Ειρηνικό.

Νέα σημαντική χρηματοδότηση για την προστασία του Ειρηνικού Ωκεανού ανακοίνωσε το Bezos Earth Fund, το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Τζεφ Μπέζος, διαθέτοντας περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια για περιβαλλοντικά προγράμματα σε πέντε χώρες της περιοχής.

Οι νέες επιχορηγήσεις εντάσσονται στη συνολική δέσμευση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων του ταμείου για τον Ειρηνικό και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις κυβερνήσεις στην προστασία μεγάλων θαλάσσιων περιοχών, αλλά και στον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών.

Με τον δεύτερο αυτό γύρο χρηματοδότησης, το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει το Bezos Earth Fund στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ανέρχεται πλέον σε 63,3 εκατομμύρια δολάρια.

Σε ποιες χώρες κατευθύνονται τα νέα κονδύλια

Οι νέες επιχορηγήσεις αφορούν τις Νήσους Κουκ, το Κιριμπάτι, την Παπούα Νέα Γουινέα, την Τόνγκα και το Βανουάτου.

Τα προγράμματα αναμένεται να συμβάλουν στην προστασία και βιώσιμη διαχείριση περισσότερων από 625.000 τετραγωνικών μιλίων ωκεανού, ενώ η ευρύτερη πρωτοβουλία έχει θέσει ως στόχο την προστασία τουλάχιστον του 30% των υδάτων του Ειρηνικού έως το 2030.

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Η Παπούα Νέα Γουινέα αναμένεται να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση για τον σχεδιασμό της πρώτης μεγάλης υπεράκτιας προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής της, ενώ η Τόνγκα προχωρά στην επέκταση των δικών της προστατευόμενων περιοχών.

Παράλληλα, χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί στο Marae Moana, το μεγάλο θαλάσσιο πάρκο των Νήσων Κουκ, καθώς και σε δράσεις για την προστασία οικοτόπων στο Κιριμπάτι και το Βανουάτου.

Οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές μπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς βαθμούς προστασίας. Σε ζώνες με αυστηρότερο καθεστώς, δραστηριότητες όπως η αλιεία, η εξόρυξη και άλλες μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων μπορεί να περιορίζονται ή να απαγορεύονται.

Στο επίκεντρο η προστασία της βιοποικιλότητας

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στα εθνικά ύδατα των χωρών του Ειρηνικού. Μέρος της χρηματοδότησης αφορά την υποστήριξη κυβερνήσεων στην ανάπτυξη προτάσεων για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε διεθνή ύδατα.

Οι προσπάθειες αυτές συνδέονται με τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Θάλασσα, η οποία δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας πέρα από τις εθνικές θαλάσσιες ζώνες.

Την τελευταία φάση των επιχορηγήσεων για τον Ειρηνικό έχει αναλάβει να παρουσιάσει η Λόρεν Σάντσες Μπέζος, αντιπρόεδρος του Bezos Earth Fund. Η Σάντσες Μπέζος έχει αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες του ζευγαριού μετά τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος τον Ιούνιο του 2025.

Οι πιέσεις από την κλιματική αλλαγή αυξάνονται

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ειρηνικός βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της υπερθέρμανσης των ωκεανών και της οξίνισης των θαλάσσιων υδάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, το 2025 ήταν η δεύτερη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ενώ οι θαλάσσιοι καύσωνες έχουν επηρεάσει οικοσυστήματα και αλιευτικές δραστηριότητες.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο φυσικό περιβάλλον. Η άνοδος της θερμοκρασίας και οι αλλαγές στους ωκεανούς συνδέονται επίσης με πιέσεις στα συστήματα τροφίμων, στις υποδομές, στη δημόσια υγεία και στα μέσα διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών.

Το Bezos Earth Fund υποστηρίζει ότι η προηγούμενη χρηματοδότηση έχει ήδη οδηγήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις στην περιοχή. Μετά και τις τελευταίες επιχορηγήσεις, σύμφωνα με το ταμείο, 17 από τις 22 χώρες του Ειρηνικού εργάζονται πλέον για την προστασία ή τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων τους.

Η δέσμευση των 10 δισ. δολαρίων

Η νέα επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιβαλλοντικής δέσμευσης του Τζεφ Μπέζος.

Το 2020 ο ιδρυτής της Amazon ανακοίνωσε ότι το Bezos Earth Fund θα διαθέσει συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος έως το τέλος του 2030.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι απομένουν περίπου 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να ολοκληρωθεί η αρχική δέσμευση.

Το Bloomberg είχε αναφέρει τον Μάιο ότι οι επιχορηγήσεις του ταμείου αυξήθηκαν σημαντικά το 2026, φτάνοντας τουλάχιστον τα 400 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 183 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Το Bezos Earth Fund έχει παράλληλα ανακοινώσει χρηματοδοτήσεις για μια σειρά άλλων περιβαλλοντικών δράσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 34 εκατομμύρια δολάρια για πιο βιώσιμα υφάσματα, 26 εκατομμύρια δολάρια για την πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών και 100 εκατομμύρια δολάρια για τη μετατροπή ανεκμετάλλευτων αστικών εκτάσεων σε πάρκα σε οκτώ αμερικανικές πόλεις.

Επιπλέον, άλλα 100 εκατομμύρια δολάρια έχουν συνδεθεί με συνεργασία με το Re του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, με στόχο την προστασία ορισμένων από τα πλέον απειλούμενα είδη στον κόσμο.