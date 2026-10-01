Ο ίδιος καταγγέλει οτι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και του έσπασαν το παράθυρο του αμαξιού με λοστούς.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση που εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τον TikToker «TEO», ο οποίος κατήγγειλε ότι αστυνομικοί τον καταδίωξαν με συμβατικό όχημα και στη συνέχεια έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του, ενώ από την πλευρά της η Αστυνομία δίνει διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό.

Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν ο TikToker δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, δείχνοντας το αυτοκίνητό του με σπασμένα τζάμια και περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν.

Η καταγγελία του TikToker

Όπως υποστηρίζει, οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει φάρο και χωρίς να του κάνουν ηχητικό σήμα προκειμένου να σταματήσει. Σύμφωνα με την περιγραφή του, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προσέκρουσε σε άλλο όχημα.

{https://www.tiktok.com/@teomavridiss/video/7691250020858744086?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι αμέσως μετά οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το όχημά τους, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου του χρησιμοποιώντας λοστούς.

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Σε δεύτερο βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο TikToker αρνείται τις κατηγορίες που, όπως αναφέρει, του αποδίδονται. Ισχυρίζεται ότι οι αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος και οι δύο συνεπιβάτες του.

Μάλιστα, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε, αναφέρει ότι φοβήθηκε ακόμη και για τη ζωή του.

{https://www.tiktok.com/@teomavridiss/video/7691361129582365974?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Τι αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές

Διαφορετική είναι η εκδοχή που δίνουν πηγές από την Αστυνομία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, όταν περιπολούντες αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών, εντόπισαν όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί έκαναν σήματα στον οδηγό προκειμένου να σταματήσει, εκείνος όμως δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Οι αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο οδηγός κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα στην προσπάθειά του να διαφύγει και πως, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά τζάμι, καθώς, σύμφωνα με την εκδοχή τους, ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημα.

Η θέση του δικηγόρου του TikToker

Στην υπόθεση έχει τοποθετηθεί και ο δικηγόρος του TikToker, ο οποίος υποστηρίζει ότι η μήνυση και η σύλληψη του πελάτη του πραγματοποιήθηκαν αφού εκείνος εξέφρασε την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση για τη φθορά της περιουσίας του.

Όπως αναφέρει, αυτό συνέβη «πέντε ώρες μετά το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα» και όχι επί τόπου, υποστηρίζοντας ότι, εάν είχαν συμβεί όσα αποδίδονται στον πελάτη του, η διαδικασία θα είχε κινηθεί διαφορετικά.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι, μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο TikToker για συνολικά έξι αδικήματα, συνελήφθησαν και κρατούνται οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο δικηγόρος προαναγγέλλει «αγωγές για ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με όσα έχουν αναφερθεί για τις συνθήκες σύλληψης του πελάτη του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το περιστατικό τραυματίστηκε και ένας από τους συνεπιβάτες του οχήματος, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση.

Ενώπιον του εισαγγελέα οι εμπλεκόμενοι

Τόσο ο TikToker όσο και οι αστυνομικοί αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα εξεταστεί η υπόθεση και οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εκατέρωθεν.