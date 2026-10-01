Η εξομολόγηση για τον καρκίνο και ο απολογισμός του γάμου τους.

Για τη σχέση του με την Κιμ Κίλιαν, αλλά και για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ίδια, μίλησε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ο δημοσιογράφος δεν θέλησε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το αν οι δυο τους παραμένουν ζευγάρι, παρά τις φήμες που τους θέλουν να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Αντίθετα, αναφέρθηκε στη μακρά κοινή τους πορεία και στα χρόνια που έχουν μοιραστεί.

«Μπορώ να πω οτι είναι η μόνη γυναίκα της ζωής μου που είμαι ερωτευμένος 20 χρόνια. Και νομίζω οτι είναι δύσκολο να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο 20 χρόνια. Είμαστε μαζί παντού, σκεφτόμαστε μαζί, δουλεύουμε όταν μπορούμε μαζί, τρέχουμε για τα παιδιά μαζί».

Η στιγμή που έμαθε για την ασθένεια της Κιμ

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη διάγνωσή της, αποκαλύπτοντας πως η συγκεκριμένη λέξη τον φόβισε ιδιαίτερα, καθώς είχε περάσει και ο ίδιος αντίστοιχη δοκιμασία στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, όταν πληροφορήθηκε τη διάγνωση, προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να καθησυχάσει τη σύζυγό του, λέγοντάς της πως δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό.

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«Δεν με πιέζεις καθόλου. Η Κιμ είναι το πιο ευαίσθητο, ευάλωτο και σκληρό άτομο που έχω γνωρίσει. Όταν μας είπαν τη λέξη καρκίνο κοκάλωσα. Το μοναδικό ψέμα που της έχω πει “δεν είναι τίποτα σοβαρό”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη περίπου 16 χρόνια πριν. Όπως είπε, η έγκαιρη διάγνωση αποδείχθηκε καθοριστική για την αντιμετώπιση της ασθένειας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιατρό του, Ανευλαβή, ο οποίος τον είχε συμβουλεύσει να προχωρήσει σε βιοψία.

«Πέρασα κι εγώ καρκίνο του προστάτη πριν από 16 χρόνια και σώθηκα από τον γιατρό μου, τον Ανευλαβή, που μου πρότεινε να κάνω βιοψία σε πρώιμο στάδιο», σημείωσε.

Μιλώντας για την Κιμ Κίλιαν, στάθηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την ασθένεια, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη δύναμη και την αξιοπρέπειά της.

«Η Κιμ όμως το αντιμετώπισε με τόση αξιοπρέπεια και θάρρος που έμεινα άναυδος. Ήταν ένα κομμάτι της που δεν το γνώριζα», εξομολογήθηκε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Κιμ ολοκλήρωσε τις θεραπείες της, με τον ίδιο να τονίζει πως η κατάσταση αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Παράλληλα, μίλησε για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ευαίσθητο, αλλά ταυτόχρονα πολύ δυνατό και προικισμένο.

«Δεν ήμουν καλός σύζυγος»

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έκανε στη συνέχεια έναν προσωπικό απολογισμό για τη ζωή που έχει μοιραστεί με την Κιμ Κίλιαν, αναγνωρίζοντας πως θεωρεί ότι ο ίδιος δεν κατάφερε να την προστατεύσει όσο θα έπρεπε από τη δημοσιότητα.

Όπως ανέφερε, όταν γνωρίστηκαν και αποφάσισαν να παντρευτούν, η Κιμ ήταν μόλις 23 ετών και δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με τη δημοσιότητα και την έκθεση που συνεπαγόταν η κοινή τους ζωή.

«Δεν ήμουν καλός σύζυγος, γιατί δεν φρόντισα να την προστατέψω από τη δημοσιότητα που δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει, την τρόμαξε. Έκανε ζημιά στην ίδια και στην οικογένειά μας», παραδέχθηκε.

Με αυτή την αποτίμηση, ο δημοσιογράφος μίλησε με ιδιαίτερη ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή απάντηση για το ποια είναι σήμερα η κατάσταση στη σχέση του με την Κιμ Κίλιαν.

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