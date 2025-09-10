Κιμ Κίλιαν - Η ανάρτηση για την υγεία της: «Επίσημα: Cancer Free!»

Η μακροσκελής ανάρτηση για τη μάχη που έδωσε.

Η Κιμ Κίλιαν μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ανακοίνωσε ότι μετά από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο ειναι πλέον υγιής.

Η ίδια έγραφε μάλιστα ότι η ημερομηνία αυτή, μαζί με την 17η Φεβρουαρίου – ορόσημο πιθανότατα της διάγνωσης ή της έναρξης της θεραπείας – θα μείνουν, για πάντα χαραγμένες στη μνήμη της.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα. Επίσημα: Cancer Free!

Γεννιέσαι και όλα σου φαίνονται αυτονόητα… υγεία, φίλοι, χαρές…! Και κάπου εκεί στη διαδρομή έρχεται να σε προλάβει η αλήθεια: τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο — εκτός από τις ψυχές, την αύρα και τα συναισθήματά μας.

Σήμερα που κλείνω τα 44 μου χρόνια, κοιτάζω πίσω σε «διαφορετικούς» μήνες. Στιγμές, ώρες, μέρες δύσκολες… κι όμως, ειλικρινά σας λέω, προσπάθησα να μην χάσω ποτέ το χαμόγελό μου.

Γιατί στο τέλος κάθε κακής στιγμής, που με έριχνε ψυχολογικά, σκεφτόμουν την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία, στον Θεό και στο σύμπαν όλο, που με οδήγησαν να «το» βρω, χαρίζοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Μια ευκαιρία να αλλάξω πράγματα, να αλλάξω εγώ η ίδια… ίσως και να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους, που το φέρνει έτσι η ζωή να πρέπει να περάσουν κάτι αντίστοιχο.

Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη που μου στείλατε — είτε γνωριζόμαστε προσωπικά είτε όχι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε· είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο για εσάς και το μεγαλύτερο δώρο για όσους σας αγαπούν. KIM" έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό η Κιμ Κίλιαν, που έκλεισε σήμερα 44 χρόνια ζωής».