Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από την ζωή, έδινε μάχη με την νόσο Πάρκινσον.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία δύο χρόνια και τα οποία είχαν παραμείνει.

Την είδηση έκανε γνωστή η Ρούλα Χάμου, στενή φίλη της οικογένειας Σφακιανάκη, με ανάρτησή της στο Facebook, ενώ λίγα λεπτά μετά το θλιβερό γεγονός επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιάγκας.

«Η Κίλι Σφακιανάκη δεν μένει πια εδώ. "Έφυγε" το βράδυ γενεθλίων του Νότη. Μια γυναίκα που άφησε πατρίδα κι οικογένεια, προκειμένου να ζήσει με τον άντρα που αγάπησε», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Χάμου στο Instagram.

