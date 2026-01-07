Στο ακροατήριο μία από τις πλέον αποκρουστικές και νοσηρές υποθέσεις των τελευταίων ετών που αφορά τη βάναυση σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων παιδιών από τους δύο γονείς τους, απότακτους πλέον αστυνομικούς οι οποίοι φέρονται πως είχαν μετατρέψει το σπίτι της οικογένειας για χρόνια σε κολαστήριο .

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας κάθισε ο 46χρονος πατέρας, πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και η 35χρονη μητέρα, συνάδελφός του, η οποία προτίμησε όμως να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο αλλά να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο.

Λόγοι υγείας ωστόσο του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης ήταν η αιτία η δίκη να διακοπεί για τις 3 Φεβρουαρίου.

Το ζευγάρι των αστυνομικών αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ακραία ενδοοικογενειακή βία. Ειδικότερα, βαρύνεται με τα αδικήματα του βιασμού ανηλίκου, της κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και της γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα τα οποία φέρονται να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η εφιαλτική αυτή υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από ένα χρόνο, μετά τις καταγγελίες της 35χρονης μητέρας η οποία κάτω από την πίεση των παιδιών μίλησε για όσα γίνονταν στο σπίτι. Η ίδια φέρεται να έχει περιγράψει την συμμετοχή της στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι συμμετείχε υπό καθεστώς φόβου εξαιτίας απειλών και σκληρής κακοποίησης της από τον συγκατηγορούμενο της.

Ο 46χρονος, που μετά την απολογία του τον Δεκέμβριο του 2024 οδηγήθηκε στην φυλακή, αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ανήλικων θυμάτων, οι οποίες φαίνεται να περιγράφουν περιστατικά σκληρής βίας που είπαν στις αρχές ότι έχουν υποστεί από τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

«Ο πατέρας μου μας βαρούσε, όπως και τη μητέρα μας. Με έχει βαρέσει με σφαλιάρες, με σήκωνε στον αέρα και έπεφτα κάτω και χρησιμοποιούσε το γκλομπ που έχουν οι αστυνομικοί. Μας έκαιγε, εμένα ειδικά, στο στήθος με τον αναπτήρα. Φοβόμουν, βαρούσε πάρα πολύ και με ζωστήρα. Μας πατούσε με τα παπούτσια του», έχει καταθέσει ένα από τα παιδιά των αστυνομικών.

Σοκ προκαλεί και η μαρτυρία ακόμη ενός παιδιού τηςοικογένειας : «Με τραβούσε από τα μαλλιά, με πατούσε, με κλωτσούσε και μου έριχνε μπουνιές και σφαλιάρες. Είχε βάλει τον αδελφό μου, όταν ήταν μικρός, σε έναν κουβά με νερό και τον έπνιγε. Είχε πάρει δύο αδελφές μου στην κρεβατοκάμαρα, τις ξεγύμνωσε και τις χτυπούσε με το γκλομπ», αποκαλύπτει.

Ο 46χρονος από την αρχή αρνείται τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι όσα υποστήριξαν τα παιδιά σε βάρος του ήταν προϊόν χειραγώγησης από την μητέρα, για την οποία αναφέρει ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Η 35χρονη μητέρα η οποία είχε απολογηθεί ενώ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στο έκτο παιδί της, είχε αφεθεί ελεύθερη με όρους, αντιμετωπίζοντας από κοινού κατηγορίες με το σύζυγό της για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος κατηγορούμενος, με την έναρξη της δίκης, δήλωσε πως είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του και πως είναι πατέρας έξι παιδιών.

Το δικαστήριο διόρισε πραγματογνώμονα ψυχολόγο για την εξέταση της κατηγορουμένης, καθώς είναι και μάρτυρας στην δίκη.

Η υπεράσπιση της πρώην αστυνομικού τόνισε ότι η κατηγορούμενη είχε εξεταστεί με εντολή του Ανακριτή και είχε κριθεί αξιόπιστη.

Η διαδικασία ενώπιον του ΜΟΔ η οποία εκτιμάται πως θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ξεκίνησε το πρωί με καθυστέρηση, καθώς ζήτησε την εξαίρεση της η πρόεδρος που είχε κληρωθεί και έτσι στην Έδρα ανέβηκε άλλη δικαστής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2025 οι δύο κατηγορούμενοι αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. μετά από πειθαρχική διαδικασία.