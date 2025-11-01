Ο Ευτύχης Μπλέτσας αποκάλυψε το μυστικό της γνωριμίας του με την Ηλέκτρα.

Με ταξιδιάρικη διάθεση έκλεισε την εβδομάδα ο Φάνης Λαμπρόπουλος έχοντας μεταξύ των καλεσμένων, τον Ευτύχη Μπλέτσα.

Οι δυο τους μίλησαν για τα ξεχωριστά ταξίδια της ζωής τους και τις πιο απρόσμενες δοκιμασίες τους.

Η εκπομπή «Το 'χουμε» με τον Κώστα Τσουρό παρουσίασε ένα απόσπασμα από το επεισόδιο που μεταξύ άλλων, ο Ευτύχης Μπλέτσας αποκάλυψε το μυστικό της γνωριμίας του με την Ηλέκτρα.

«Με τη σύζυγό μου γνωριστήκαμε διαδικτυακά. Στο πρώτο ραντεβού ήπιαμε χυμό και πήγαμε σε κάτι κούνιες», είπε αρχικά ο Ευτύχης Μπλέτσας. «Έχουμε πάει μερικές φορές στην επέτειο που γνωριστήκαμε, σε εκείνες τις κούνιες», πρόσθεσε.

