Με ταξιδιάρικη διάθεση έκλεισε την εβδομάδα ο Φάνης Λαμπρόπουλος έχοντας μεταξύ των καλεσμένων, τον Ευτύχη Μπλέτσα.
Οι δυο τους μίλησαν για τα ξεχωριστά ταξίδια της ζωής τους και τις πιο απρόσμενες δοκιμασίες τους.
Η εκπομπή «Το 'χουμε» με τον Κώστα Τσουρό παρουσίασε ένα απόσπασμα από το επεισόδιο που μεταξύ άλλων, ο Ευτύχης Μπλέτσας αποκάλυψε το μυστικό της γνωριμίας του με την Ηλέκτρα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwvm2i41a1t?integrationId=40599y14juihe6ly}
«Με τη σύζυγό μου γνωριστήκαμε διαδικτυακά. Στο πρώτο ραντεβού ήπιαμε χυμό και πήγαμε σε κάτι κούνιες», είπε αρχικά ο Ευτύχης Μπλέτσας. «Έχουμε πάει μερικές φορές στην επέτειο που γνωριστήκαμε, σε εκείνες τις κούνιες», πρόσθεσε.
{https://www.instagram.com/p/DQfN_y6DWy-/}