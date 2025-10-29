Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος άνδρας από το Κορωπί που κατηγορείται οτι ξυλοκόπησε βάναυσα τη 40χρονη σύζυγό του την περασμένη εβδομάδα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού η 40χρονη είχε νοσηλευθεί στην εντατική διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση.

Επίσης κατηγορείται για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, αφού ο 50χρονος φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν καν στο σπίτι εκεινη την ώρα. Ισχυρίστηκε πως έλειπε σε ταξίδι στο εξωτερικό και οταν γύρισε στο σπίτι, βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.