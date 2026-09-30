Προφανώς το Dnews δεν άφησε κανένα υπονοούμενο προς το ΠΑΣΟΚ, απλά μετέφερε αυτολεξι το σχόλιο του κ. Μαύρου.

Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία δικηγόρου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε βάρος της εταιρίας δημοσκοπήσεων Interview για «στημένη δημοσκόπηση», η οποία συνοδευόταν από πλήθος πειστηρίων.

Μάλιστα όπως έγραφε σήμερα το πρωί το Dnews: «Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δηκτικό σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Μαύρος σε ανάρτηση του μέλους του Εθνικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Κουρκούτα, ο οποίος κινείται στο περιβάλλον της Άννας Διαμαντοπούλου στους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

"Διορθωτικές κινήσεις από όλες τις δημοσκοπήσεις. Έρχονται σιγά σιγά στην πραγματικότητα. Δεν μπορούν να το αποφύγουν!" σχολίασε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανήμερα της δημοσίευσης της δημοσκόπησης της Interview, η οποία έδειχνε τη ΝΔ πρώτη στην εκτίμηση ψήφου να αγγίζει το 30% καθώς και σημαντικό κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ με τη διαφορά να μειώνεται σε 1,4%, δείχνοντας εικόνα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση μετά από πολλούς μήνες".

Σε ανάρτηση του λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Μαύρος ξεκαθάρισε την κατάσταση τονίζοντας: «Aλλαγη στην επικοινωνιακη στρατηγικη ενος κομματος την οποια γνωριζουν τα στελεχη του δεν σημαινει οτι οι δημοσκοπησεις "....δεν μπορουν να αποφυγουν" κατι. Οποιαδηποτε αλλη συμπτωση συγκυριακων καταστασεων με καταγγελιες κλπ δεν με αφορουν !!!».

Προφανώς το Dnews δεν άφησε κανένα υπονοούμενο προς το ΠΑΣΟΚ, απλά μετέφερε αυτολεξι το σχόλιο του κ. Μαύρου.

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Ε.Σ.