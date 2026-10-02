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Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε απόσπασμα του πιο εμβληματικού τραγουδιού του Θανάση Παπακωνσταντίνου για την παρουσία του στο Άγιο Όρος. Τι αναφέρουν οι στίχοι.

Με στίχους από το ίσως πιο εμβληματικό τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, το «Σιμούν», το οποίο αποτελεί το peak κάθε συναυλίας του, φιλοξένησε τη χθεσινή του ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσία του στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στη μονή Σίμωνος Πέτρας, γνωστή ως Σιμωνόπετρα, μία από τις 20 μονές του Αγίου Όρους.

«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛΑΣ, που αποτελούν τους πρώτους στίχους του γνωστού τραγουδιού «Σιμούν» (εξαιρετικά καυτός και ορμητικός άνεμος της ερήμου), που έγραψε και μελοποίησε ο γνωστός τραγουδοποιός και βρίσκεται στον δίσκο «Ο ελάχιστος εαυτός» (2010).

Αναλυτικά οι στίχοι του τραγουδιου:

«Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα κι ακούγεται στον Άδη,

μα οι τρομαγμένοι κάνουνε πως τάχα δεν ακούν.

Κλέβει το χνούδι απ' τα παιδιά, τα μονοπάτια σβήνει,

βαφτίζεται στην έρημο και γίνεται σιμούν.

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Στέλνει καράβια στο γκρεμό, τον ίσκιο ξεθωριάζει,

κάνει κι εμένα φρύγανο, μα εμένα δε με νοιάζει.

Με το 'να χέρι στη χαρά και τ' άλλο στην ομίχλη,

δεμένο με γλεντήσανε τα λαίμαργα πουλιά.

Γυρεύω την πανσέληνο να πέσει στο πηγάδι,

να κοιταχτώ να θυμηθώ πώς ήμουνα παλιά.

Να θυμηθώ να ξεχαστώ, να γίνω ερυθρελάτη,

οι ρίζες μου στον ουρανό, τα φύλλα στο κρεβάτι.

Να βρω κι εσάς αδέρφια μου που 'χετε ξεθυμάνει,

τον φόβο και την ομορφιά να βάλουμε μαζί.

Να πλύνουμε με το κρασί τα νυσταγμένα μάτια

κι ύστερα να σαλπάρουμε στη θάλασσα πεζοί.

Και τα παρτάλια οι σκέψεις μας, πειρατική σημαία,

όλα στραβά γινήκανε και όλα είν' ωραία».

{https://www.youtube.com/watch?v=XnF6Cx15f5M}

Μ. Καλ.