Εισήγηση υπέρ της αφαίρεσης του Γεντί Κουλέ από τον σχετικό κατάλογο είχε εκδώσει κατά την συνεδρίασή του προχθές Τρίτη, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Οι συντονισμένες αντιδράσεις φορέων και προσωπικοτήτων ενάντια στην απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να συμπεριλάβει το Επταπύργιο στον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για τη διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων, απέδωσε καρπούς.

Με απόφαση της αρμόδιας υπουργού, το μνημείο αφαιρέθηκε από τον κατάλογο του ΟΔΑΠ με τους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία (ή του περιβάλλοντος χώρου αυτών), όπου προβλέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας.

Η ένταξη του Επταπυργίου στην εν λόγω λίστα είχε προκάλεσει έντονες διαμαρτυρίες φορέων, συλλόγων και προσωπικοτήτων, μεταξύ άλλων του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967-1974, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Έχουμε ήδη δει στην πράξη αντίστοιχες εκδηλώσεις "γαστρονομικής εμπειρίας" σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους: ιδιωτικά εταιρικά δείπνα, γεύματα βαπτίσεων και γάμων, συνεστιάσεις διαφημιστικού χαρακτήρα», σημειώνει κείμενο που συνυπογράφουν 311 ακαδημαϊκοί και ήρθε χθες στη δημοσιότητα. «Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά κίνηση υποβάθμισης ενός εμβληματικού μνημείου με μακρά και πολυεπίπεδη ιστορική διαδρομή».

Τη σχετική απόφαση αφαίρεσης του Επταπυργίου από την εν λόγω λίστα υπέγραψε χτες (1/10) η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.