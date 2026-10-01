Τριακόσιοι πανεπιστημιακοί ενώνουν τη φωνή τους με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974, καθώς και πλήθος άλλων φορέων που έχουν ήδη εκφράσει τη διαμαρτυρία τους στη μετατροπή του Γεντί Κουλέ σε τόπο «γαστρονομικών βραδιών».

Τριακόσιοι πανεπιστημιακοί δηλώνουν την αντίθεσή τους στην απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να εντάξει το Επταπύργιο στον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για τη διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων μέσω της πλατφόρμας Hellenic Heritage.

Όπως σημειώνουν, η διαφήμιση του μνημείου με όρους όπως «σκηνικό της δικής σας γαστρονομικής εμπειρίας» ή με το ερώτημα «Είστε έτοιμοι να γράψετε τη δική σας σελίδα στην ιστορία;» βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την ανάγκη ανάδειξης του ως τόπου συλλογικής μνήμης.

«Έχουμε ήδη δει στην πράξη αντίστοιχες εκδηλώσεις "γαστρονομικής εμπειρίας" σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους: ιδιωτικά εταιρικά δείπνα, γεύματα βαπτίσεων και γάμων, συνεστιάσεις διαφημιστικού χαρακτήρα», σημειώνουν και εξηγούν:

«Το Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Πέρα από τη βυζαντινή και οθωμανική ιστορία του, είναι γνωστό για τη λειτουργία του ως φυλακή του ελληνικού κράτους.

Στη συλλογική μνήμη της πόλης μας συνδέεται ιδιαίτερα με τους αγώνες της Αντίστασης και της Αριστεράς, καθώς εκεί φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν αγωνιστές και αγωνίστριες. Αποτελεί, έτσι, διαχρονικό σύμβολο των διώξεων, αλλά και του αγώνα για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σκελετών εκτελεσμένων πολιτικών κρατουμένων επανέφεραν στο προσκήνιο τις μνήμες του χαρακτηρισμού του ως "Βαστίλη της Θεσσαλονίκης". Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και της κοινής γνώμης ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη προστασίας και σεβασμού του μνημείου».

Και καταλήγουν:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού συνειδητά, χωρίς περίσκεψη και χωρίς αιδώ, δείχνει την υπέρτατη ασέβεια σε όσους και όσες αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν στο Επταπύργιο. Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά κίνηση υποβάθμισης ενός εμβληματικού μνημείου με μακρά και πολυεπίπεδη ιστορική διαδρομή.

Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει το Επταπύργιο από τον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για ιδιωτικές εκδηλώσεις και να προχωρήσει σε διάλογο με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της πόλης, καθώς και με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, με στόχο την ουσιαστική ανάδειξη του μνημείου και τον σεβασμό του ως τόπου ιστορικής μνήμης και μαρτυρίου».

Αναλυτικά το κείμενο που συνυπογράφουν οι 311 ακαδημαϊκοί

Σεβασμός στο μνημείο του Επταπυργίου

Όσοι και όσες υπογράφουμε το παρόν κείμενο, διδάσκοντες και διδάσκουσες στα πανεπιστήμια και ερευνητές και ερευνήτριες στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εντάξει το Επταπύργιο στον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για τη διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων μέσω της πλατφόρμας Hellenic Heritage. Η διαφήμιση του μνημείου με όρους όπως «σκηνικό της δικής σας γαστρονομικής εμπειρίας» ή με το ερώτημα «Είστε έτοιμοι να γράψετε τη δική σας σελίδα στην ιστορία;» βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την ανάγκη ανάδειξης του ως τόπου συλλογικής μνήμης. Έχουμε ήδη δει στην πράξη αντίστοιχες εκδηλώσεις «γαστρονομικής εμπειρίας» σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους: ιδιωτικά εταιρικά δείπνα, γεύματα βαπτίσεων και γάμων, συνεστιάσεις διαφημιστικού χαρακτήρα.

Το Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Πέρα από τη βυζαντινή και οθωμανική ιστορία του, είναι γνωστό για τη λειτουργία του ως φυλακή του ελληνικού κράτους. Στη συλλογική μνήμη της πόλης μας συνδέεται ιδιαίτερα με τους αγώνες της Αντίστασης και της Αριστεράς, καθώς εκεί φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν αγωνιστές και αγωνίστριες. Αποτελεί, έτσι, διαχρονικό σύμβολο των διώξεων, αλλά και του αγώνα για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σκελετών εκτελεσμένων πολιτικών κρατουμένων επανέφεραν στο προσκήνιο τις μνήμες του χαρακτηρισμού του ως «Βαστίλη της Θεσσαλονίκης». Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και της κοινής γνώμης ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη προστασίας και σεβασμού του μνημείου.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχουν εναντιωθεί στην εν λόγω πρόταση, τους αρχαιολόγους και τους εκπαιδευτικούς, τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974, καθώς και πλήθος άλλων φορέων που έχουν ήδη εκφράσει τη διαμαρτυρία τους.

Το Υπουργείο Πολιτισμού συνειδητά, χωρίς περίσκεψη και χωρίς αιδώ, δείχνει την υπέρτατη ασέβεια σε όσους και όσες αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν στο Επταπύργιο. Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά κίνηση υποβάθμισης ενός εμβληματικού μνημείου με μακρά και πολυεπίπεδη ιστορική διαδρομή. Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει το Επταπύργιο από τον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για ιδιωτικές εκδηλώσεις και να προχωρήσει σε διάλογο με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της πόλης, καθώς και με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, με στόχο την ουσιαστική ανάδειξη του μνημείου και τον σεβασμό του ως τόπου ιστορικής μνήμης και μαρτυρίου.

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