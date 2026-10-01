Τριακόσιοι πανεπιστημιακοί δηλώνουν την αντίθεσή τους στην απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να εντάξει το Επταπύργιο στον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για τη διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων μέσω της πλατφόρμας Hellenic Heritage.
Όπως σημειώνουν, η διαφήμιση του μνημείου με όρους όπως «σκηνικό της δικής σας γαστρονομικής εμπειρίας» ή με το ερώτημα «Είστε έτοιμοι να γράψετε τη δική σας σελίδα στην ιστορία;» βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την ανάγκη ανάδειξης του ως τόπου συλλογικής μνήμης.
«Έχουμε ήδη δει στην πράξη αντίστοιχες εκδηλώσεις "γαστρονομικής εμπειρίας" σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους: ιδιωτικά εταιρικά δείπνα, γεύματα βαπτίσεων και γάμων, συνεστιάσεις διαφημιστικού χαρακτήρα», σημειώνουν και εξηγούν:
«Το Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Πέρα από τη βυζαντινή και οθωμανική ιστορία του, είναι γνωστό για τη λειτουργία του ως φυλακή του ελληνικού κράτους.
Στη συλλογική μνήμη της πόλης μας συνδέεται ιδιαίτερα με τους αγώνες της Αντίστασης και της Αριστεράς, καθώς εκεί φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν αγωνιστές και αγωνίστριες. Αποτελεί, έτσι, διαχρονικό σύμβολο των διώξεων, αλλά και του αγώνα για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σκελετών εκτελεσμένων πολιτικών κρατουμένων επανέφεραν στο προσκήνιο τις μνήμες του χαρακτηρισμού του ως "Βαστίλη της Θεσσαλονίκης". Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και της κοινής γνώμης ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη προστασίας και σεβασμού του μνημείου».
Και καταλήγουν:
«Το Υπουργείο Πολιτισμού συνειδητά, χωρίς περίσκεψη και χωρίς αιδώ, δείχνει την υπέρτατη ασέβεια σε όσους και όσες αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν στο Επταπύργιο. Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά κίνηση υποβάθμισης ενός εμβληματικού μνημείου με μακρά και πολυεπίπεδη ιστορική διαδρομή.
Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει το Επταπύργιο από τον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για ιδιωτικές εκδηλώσεις και να προχωρήσει σε διάλογο με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της πόλης, καθώς και με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, με στόχο την ουσιαστική ανάδειξη του μνημείου και τον σεβασμό του ως τόπου ιστορικής μνήμης και μαρτυρίου».
Αναλυτικά το κείμενο που συνυπογράφουν οι 311 ακαδημαϊκοί
Σεβασμός στο μνημείο του Επταπυργίου
Όσοι και όσες υπογράφουμε το παρόν κείμενο, διδάσκοντες και διδάσκουσες στα πανεπιστήμια και ερευνητές και ερευνήτριες στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εντάξει το Επταπύργιο στον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για τη διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων μέσω της πλατφόρμας Hellenic Heritage. Η διαφήμιση του μνημείου με όρους όπως «σκηνικό της δικής σας γαστρονομικής εμπειρίας» ή με το ερώτημα «Είστε έτοιμοι να γράψετε τη δική σας σελίδα στην ιστορία;» βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την ανάγκη ανάδειξης του ως τόπου συλλογικής μνήμης. Έχουμε ήδη δει στην πράξη αντίστοιχες εκδηλώσεις «γαστρονομικής εμπειρίας» σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους: ιδιωτικά εταιρικά δείπνα, γεύματα βαπτίσεων και γάμων, συνεστιάσεις διαφημιστικού χαρακτήρα.
Το Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Πέρα από τη βυζαντινή και οθωμανική ιστορία του, είναι γνωστό για τη λειτουργία του ως φυλακή του ελληνικού κράτους. Στη συλλογική μνήμη της πόλης μας συνδέεται ιδιαίτερα με τους αγώνες της Αντίστασης και της Αριστεράς, καθώς εκεί φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν αγωνιστές και αγωνίστριες. Αποτελεί, έτσι, διαχρονικό σύμβολο των διώξεων, αλλά και του αγώνα για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σκελετών εκτελεσμένων πολιτικών κρατουμένων επανέφεραν στο προσκήνιο τις μνήμες του χαρακτηρισμού του ως «Βαστίλη της Θεσσαλονίκης». Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και της κοινής γνώμης ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη προστασίας και σεβασμού του μνημείου.
Ενώνουμε τη φωνή μας με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχουν εναντιωθεί στην εν λόγω πρόταση, τους αρχαιολόγους και τους εκπαιδευτικούς, τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974, καθώς και πλήθος άλλων φορέων που έχουν ήδη εκφράσει τη διαμαρτυρία τους.
Το Υπουργείο Πολιτισμού συνειδητά, χωρίς περίσκεψη και χωρίς αιδώ, δείχνει την υπέρτατη ασέβεια σε όσους και όσες αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν στο Επταπύργιο. Η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά κίνηση υποβάθμισης ενός εμβληματικού μνημείου με μακρά και πολυεπίπεδη ιστορική διαδρομή. Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει το Επταπύργιο από τον κατάλογο των χώρων που διατίθενται προς μίσθωση για ιδιωτικές εκδηλώσεις και να προχωρήσει σε διάλογο με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της πόλης, καθώς και με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, με στόχο την ουσιαστική ανάδειξη του μνημείου και τον σεβασμό του ως τόπου ιστορικής μνήμης και μαρτυρίου.
Υπογραφές
- Αλίκη Αγγελίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Γιώργος Αγγελόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Παναγιώτης Αδαμίδης, Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
- Χριστίνα Αδάμου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Κυριάκος Αθανασίου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
- Αγγελική Αλβανούδη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Δημήτρης Αλεξάκης, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αλέξιος Αλετράς, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ομότιμος Καθηγητής, πρώην Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Σία Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Τάσος Αναστόπουλος, αφ. πανεπιστημιακός, ΑΠΘ
- Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Γιώργος Ανδρουλάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Λίλιαν Αντωνίου, Καθηγήτρια, ΠΑΔΑ
- Δημήτρης Αραβαντινός, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αργύρης Αρχάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
- Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Σταύρος Αυγολούπης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αμαλία Αφένδρα, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Φωτεινή Βάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Ξένια Βαμβακούση, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Λάμπρος Βασιλειάδης, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Θανάσης Βασιλείου, πανεπιστημιακός, Université de Poitiers
- Γιώργος Βασίλογλου, Υποψ. Διδάκτορας, ΠΑΜΑΚ
- Ερρίκος Βεντούρας, Καθηγητής, ΠΑΔΑ
- Χριστόφορος Βερναρδάκης, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Ανθούλα Βηδενμάιερ, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Σοφία Βιδάλη, αφ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Κωνσταντίνος Βλάχος, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αθανάσιος Βλεσσίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Κωνσταντίνος Βουδούρης, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αιμιλία Βουλβούλη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΠΑΜΑΚ
- Μιχάλης Βραχνάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Δέσποινα Βώκου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Αχιλλέας Γαρούφης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Γιώργος Γαρύφαλλος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Μάρω Γερμανού, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Γερονικάκη Αθηνά, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ηλίας Γεωργαντάς, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Σπύρος Γεωργάτος, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Ρένια Γεωργιακάκη, ΕΔΙΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης
- Μαρία Γιαννησοπούλου, αφ. Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Φοίβος Γκικόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Θανάσης Γκιούρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Γλαύκη Γκότση, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Δάφνη Γόντικα, αφ. Επίκ. Καθηγήτρια, ULCO Γαλλία
- Κωνσταντίνος Γουλιάνας, Ομότιμος Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
- Γιώργος Γρόλλιος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Λέλα Γώγου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΠΑΔΑ
- Δημήτρης Δαμίγος, Καθηγητής, ΕΜΠ
- Σοφία Δεληπάλλα, Καθηγήτρια, ΠΑΜΑΚ
- Αλέξανδρος Π. Δημητρακόπουλος, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Σαράντης Δημητριάδης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Κατερίνα Δημητριάδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Αναστασία Δημητρίου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Στέφανος Δημητρίου, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Γιάννης Δημητρόπουλος, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Δέσποινα Δημοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Βαγγελιώ Διαμαντοπούλου, αφ. Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Γιώργος Διβάρης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Μάρω Δικαίου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ζωή Διονυσίου, Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Κύρκος Δοξιάδης, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Γιώργος Δουράκης, αφ. Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Γιάννης Ν. Δρίνης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Αλεξάνδρα-Ευαγγελία Ζαββού, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Χρήστος Ζάγκος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Γιάννης Ζαρκάδης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου, αφ. Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Κατερίνα Ζάχου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Μαρία Ζουμάκη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΔΙΠΑΕ
- Ελένη Ζυμβρακάκη, ΕΔΙΠ, ΑΠΘ
- Γιώργος Ζωίδης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Γιώργος Ζώτος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Γιώργος Θεοδοσίου, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Νίκος Θεοτοκάς, ιστορικός, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Χρήστος Ιγνατάκης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Μαρία Καβάλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Φώτης Καζάσης, ΕΔΙΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης
- Βασίλης Δαγδιλέλης αφ. Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
- Γιώργος Μαυρομμάτης Αναπλ. Καθηγητής, ΔΠΘ
- Καλλιδοπούλου Βιργινία, αφ. Πανεπιστημιακός, ΑΠΘ
- Γλυκερία Καλφακάκου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ιφιγένεια Καμτσίδου, ομ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Έφη Κάννερ, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Βασίλης Καραγεωργίου, Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
- Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Απόστολος Καρακάσης, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Άννα Καρακατσούλη, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Αικατερίνη Καραμανώλη, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Μαρία Καραμεσίνη, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Ελένη Καρασαββίδου, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Τάσος Καρασαββόγλου, Καθηγητής, ΔΠΘ
- Γιάννης Καρράς, Αναπλ. Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
- Νίκος Κατής, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Ειρήνη Κατσάγγελου, Υποψ. Διδακτόρισσα, ΠΑΜΑΚ
- Γιώργος Κατσαμπέκης, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Βασίλης Κατσαρός, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Πολύμνια Κατσώνη, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Αναστασία Κικεμένη, αφ. Αναπλ. Καθηγήτρια, ΠΑΔΑ
- Ρένα Κλαμπατσέα, Καθηγήτρια, ΕΜΠ
- Γεμεντζή Κλαυδία, αφ. ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ
- Δήμητρα Κογκίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Αγγελική Κοιλιάρη, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ελπίδα Κολοκυθά, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Μαριάννα Κονδύλη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Κώστας Κονταξάκης, Επίκ. Καθηγητής, ΕΛΜΕΠΑ
- Νίκος Κοταρίδης, αφ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Μαρίνα Κοτζαμάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Αθηνά Κοτζάμπαση, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Σάκης Κούγκολος, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Άννα Ειρήνη Κούκκου, αφ. Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Χαράλαμπος Κουρουνδής, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Γιάννης Κουτσονίκος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Βενετία Κουτσού, Λέκτορας, ΔΙΠΑΕ
- Λεωνίδας Κουτσουμπός, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΜΠ
- Αλέκος Κουτσούρης, αφ. πανεπιστημιακός, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αντώνιος Κυπάρος, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Παντελής Κυπριανός, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Απόστολος Κυριαζόπουλος, Καθηγητής, ΔΠΘ
- Μακρίνα-Βιόλα Κώστη, Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ
- Σπυριδούλα-Μελίνα Κώττη, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΛΜΕΠΑ
- Αλίκη Λαβράνου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Σάσα Λαδά, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Λάζου Βασιλική, ΕΔΙΠ, ΑΠΘ
- Ίλια Λακίδου, μέλος ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ
- Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Θεόδωρος Λαμπριανίδης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Λόης Λαμπριανίδης, Ομότιμος Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
- Σοφία Λαυρεντιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Αντώνης Λιάκος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Λιάπη Λένα, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ίρις Λυκουριώτη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Κώστας Μάγος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Χάρης Μαλαμίδης, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Αθανάσιος Μαλάμος, Καθηγητής, ΕΛΜΕΠΑ
- Νίκος Μάνθος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Εμμανουήλ Μανούτσογλου, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
- Γιάννης Μάνος, Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
- Χρήστος Μαντάς , αφ. Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Θάλεια Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Νίκος Μανώλας, Υποψήφιος Διδάκτορας, ΠΑΜΑΚ
- Κώστας Μανωλίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
- Σπύρος Μαρκέτος, ιστορικός, ΑΠΘ
- Βασιλική Μάρκου, ΕΕΠ, ΑΠΘ
- Μαρία Μάρκου, αφ. Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΜΠ
- Λεωνίδας Μαρούδας, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Νίκη Μαρωνίτη, Αναπλ. ΚαΘηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Κώστας Ματθιόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Δημήτρης Μαυροσκούφης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αμαλία Μήλιου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Γιώργος Μητρούλιας, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Σεβαστή Μήτση, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Μαίρη Μικέ, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Σταύρος Μουδόπουλος, αφ. Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αλέξανδρος Μπαλτζής, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Κων/νος Μπασιούκας, αφ. Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Ρίκα Μπενβενίστε, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Αλέξης Μπένος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Βασίλης Μπετσάκος, ΕΔΙΠ, ΑΠΘ
- Γιώργος Μπιθυμήτρης, Κύριος Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
- Γιώργος Μπλέκας, αφ. Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αντώνης Μπόγρης, Καθηγητής, ΠΑΔΑ
- Ευθύμιος Μπόκαρης, αφ. Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Αγγελική Μπρούζγου, Αναπλ. Καθηγήτρια,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Γιάννης Μυλόπουλος, Καθηγητής, πρώην πρύτανης, ΑΠΘ
- Νικήτας Μυλόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Βύρωνας Νάκος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ
- Ιωάννα Ναούμ, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Σουζάννα-Μαρία Νικολάου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Αθανάσιος Νταραντούμης, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Παναγιώτης Οικονομίδης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Άκης Ορφανός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Μελίνα Παϊσίδου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Γεώργιος Πάλλας, Διδάσκων Πληροφορικής, ΑΠΘ
- Κυριάκος Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια, ΠΑΔΑ
- Δέσποινα Παπαδάκη, διοικ. υπάλληλος, ΑΠΘ
- Ειρήνη Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Δάφνη Παπαδάτου, αφ. Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Γιώργος Β. Παπαδιοδώρου, αφ. Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
- Γεώργιος Παπαδιοδώρου, αφ. Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
- Γιάννης Παπαδογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Βασιλική Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Βασιλική (Βιβή) Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Δέσποινα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Ελένη Παπαδοπούλου, αφ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Πηνελόπη Παπαδοπούλου, αφ. Καθηγήτρια, ΠΔΜ
- Γιώργος Παπαδουράκης, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΛΜΕΠΑ
- Παπαζάχος Κώστας, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Έφη Παπαθεοδώρου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Τάσης Παπαϊωάννου, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ
- Μαρία Παπανδρέου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Γιώργος Παπανικολάου, Επίκ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
- Θεόδωρος Παραδέλλης, αφ. Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Δημήτρης Παρσάνογλου, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Ελένη Παυλίδου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Αθηνά Πεγκλίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ιουλία Πεντάζου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Γεωργία Πετράκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Χαρά Πετρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ιουλία Πιπινιά, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Μαρία Πλαστήρα-Βαλκάνου, αφ. Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Νίκος Πλέρος, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αναστασία Πλιώτα, ΕΔΙΠ, ΑΠΘ
- Αναστασία Πολίτου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Μαρία Πουρνάρη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Μαρία Ραγκούση, Καθηγήτρια, ΠΑΔΑ
- Σπύρος Ρίζος, ΕΔΙΠ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Κωνσταντίνα Ριτσάτου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Θανάσης Σακελλαριάδης, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Παναγιώτης Σαλαπάτας, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Εύη Σαμόλη, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Χρύσα Σαρδέλη , Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Δανιήλ Σεργκελίδης, αφ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Ευγενία Σηφάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Μιχάλης Σιγάλας, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Ελένη Σιδέρη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΠΑΜΑΚ
- Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Θωμάς Σιώμος, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Παντολέων Σκάγιαννης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Χαράλαμπος Σκουληκάρης, Επίκ Καθηγητής, ΑΠΘ
- Ευάγγελος Σουφλερός, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Δήμητρα Σπαθαρίδου, Υποψ. Διδάκτορας, ΠΑΜΑΚ
- Παναγιώτης Σπαθής, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Μιχάλης Σπηλιώτης, Καθηγητής, ΔΠΘ
- Δημοσθένης Σταμάτης, Ομότιμος Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
- Κώστας Μ. Σταμάτης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Ευθυμία Σταματοπούλου, Υποψ. Διδακτόρισσα, ΑΠΘ
- Αναστασία Στάμου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ειρήνη Σταμούλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Αθηνά Σταυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΜΠ
- Λήδα Στεργίου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Μαρία Στεφανίδου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Κωνσταντίνος Στρατηλάτης, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Άρης Στυλιανού, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Έφη Συγκολλίτου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Γιώργος Συνεφάκης, αφ. πανεπιστημιακός, ΑΠΘ
- Αριστομένης Γ. Συσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
- Ανδρέας Τάκης, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Σαπφώ Ταμπάκη, αφ. Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Χρίστος Ταξιλτάρης, Ομότ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αρχόντω Τερζή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Διονύσης Τζάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Φαίη Τζανετουλάκου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Χρήστος Τζήκας, αφ. Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Μερόπη Τζούφη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Δημήτριος Τορτοπίδης, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Αντώνης Τοσουνίδης, ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Γιάννης Τουλής, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστημίου
- Γιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Ελένη Τούντα, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Τριαντάφυλλος Τρανός, ΕΔΙΠ, ΑΠΘ
- Βαρβάρα Τραχανά, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Σέβη Τριανταφύλλου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Νικόλας Τσαφταρίδης, Ε.Ε. Π., ΕΚΠΑ
- Βασίλειος Τσίκαρης, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Μαρία Τσιμίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Γιώργος Τσιμουρής, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Καθηγήτρια, ΠΑΜΑΚ
- Θανάσης Τσιόκανος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Γιώργος Τσιριγώτης, αφ. Καθηγητής ΔΙΠΑΕ
- Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
- Χρυσάνθη Τσίτσιου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Κυριακή Τσουκαλά, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Δημόκριτος Τσουκάτος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Τέλης Τύμπας, Καθηγητής Ιστορίας, ΕΚΠΑ
- Νικόλαος Φαρμακάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Δημήτριος Φασουλιώτης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής, πρώην Πρύτανης, ΑΠΘ
- Λία Φίγγου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Βασίλης Α. Φούκας, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Δημήτρης Φουτάκης, αφ. Αναπλ. Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
- Γιάννης Φραγκόπουλος, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Γιώργος Φρέρης, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Κώστας Φωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Δημήτρης Φωτεινός, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
- Λία Χαλκιά, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
- Πέτρος Χαραβιτσίδης, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Νίκος Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
- Λουκής Χασιώτης, Καθηγητής, ΑΠΘ
- Κώστας Χατζηκυριάκου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Κορίνα Χατζηνικολάου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Φιλίππα Χατζησταύρου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Θεοδώρα Χολή, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Ελένη Χοντολίδου, αφ. Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
- Μιχάλης Χριστοδούλου, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ
- Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Κώστας Χριστόπουλος, ζωγράφος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΣΚΤ
- Δημήτρης Ψύλλος, αφ. Καθηγητής, ΑΠΘ