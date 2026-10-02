Κάθε Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Μάνεση, στις 09:15.

Από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» έρχεται στις 09:15, στον Alpha, συνεχίζοντας να καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Με ζωντανές συνδέσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έρευνες, ρεπορτάζ, πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» καταγράφει όσα συμβαίνουν, αναζητά την ουσία πίσω από τα γεγονότα και δίνει χώρο στους ανθρώπους και στις ιστορίες τους.

Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει είδηση, αναδεικνύοντας ιστορίες ανθρώπων που αξίζει να ακουστούν.

Ο Νίκος Μάνεσης, με τη δημοσιογραφική εμπειρία και το προσωπικό του ύφος, μαζί με την έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, συνεχίζει παρακολουθεί την επικαιρότητα και τις εξελίξεις με αμεσότητα, αξιοπιστία και διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες, μεταφέροντας την εικόνα από κάθε σημείο της χώρας και αναδεικνύοντας όσα απασχολούν την κοινωνία.

Φέτος, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συμπληρώνει 10 χρόνια στον Alpha. Δέκα χρόνια ειδήσεων, ερευνών, ζωντανών συνδέσεων, σημαντικών δημοσιογραφικών στιγμών και ανθρώπινων ιστοριών. Μια δεκαετία σταθερής παρουσίας στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου και σχέσης εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό.

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«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:15 στον Alpha.