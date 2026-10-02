Όσα θα δούμε στα επεισόδια της νέας εβδομάδας.

Οι ζωές των ηρώων περνούν μια περίοδο έντονων ανατροπών, καθώς συναισθήματα, παρεξηγήσεις και καλά κρυμμένα μυστικά δοκιμάζουν τις μεταξύ τους ισορροπίες. Κάποιοι έρχονται κοντά, ενώ άλλοι συγκρούονται και βλέπουν τις σχέσεις τους να διαρρηγνύονται, αφού παλιές υποθέσεις και νέες απειλές εμφανίζονται στο προσκήνιο.

Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, οι πρωταγωνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με αλήθειες, που δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν.

Από τη Δευτέρα 5 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο MEGA.

Η σχέση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο περνά από διακυμάνσεις, λόγω παρεξηγήσεων και πληγωμένων εγωισμών, όμως ένα ατύχημά της θα τους φέρει πολύ κοντά.

Η επιστροφή του Λευτέρη στο σπίτι συμπίπτει με την επανεμφάνιση της Μαρίας, που ξυπνά ένα επικίνδυνο παρελθόν.

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Την ίδια στιγμή, ο Σήφης και η Μαρία έρχονται όλο και πιο κοντά, ενώ η προσπάθειά του να κρατήσει κρυφή τη σχέση τους δημιουργεί επιπλέον ένταση.

Ο Φίλιππος ετοιμάζεται να ανοίξει τη δική του δουλειά, όμως άγνωστοι του στήνουν καρτέρι και του επιτίθενται, σκορπώντας αναστάτωση στη Χρυσελιά.

Η Ρίτα επιστρέφει στη ζωή του Μιχάλη και στήνει μια επικίνδυνη παγίδα που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 9 (Δευτέρα 5 Οκτωβρίου)

Ένα φιλί φέρνει τα πάνω κάτω και γίνεται αιτία ρωγμής ανάμεσα σε δύο φίλους. Η Μαρκέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί τη σύγχυση που της προκάλεσαν ο Μιχάλης και ο Μανούσος, την ώρα που ένα μπουκέτο με τριάντα κόκκινα τριαντάφυλλα στο σπίτι της πυροδοτεί νέες υποψίες.

Ο Σήφης περνά κρυφά τη νύχτα του με μια κοπέλα, χωρίς να αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν, προκαλώντας ανησυχία και ερωτήματα στους δικούς του ανθρώπους.

Ο Λευτέρης γυρίζει σπίτι, όμως η επανεμφάνιση της Μαρίας ανακινεί ένα επικίνδυνο παρελθόν. Και ενώ η Μαρκέλλα κάνει το βήμα να πλησιάσει τον Μανούσο, εκείνος την αιφνιδιάζει, γυρίζοντάς της την πλάτη, τη στιγμή που όλα έδειχναν να αλλάζουν.

Επεισόδιο 10 (Τρίτη 6 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος κανονίζουν να βγουν το βράδυ, όμως όλα ανατρέπονται, όταν εκείνος μαθαίνει πως κάποιος άλλος της έστειλε στο σπίτι λουλούδια.

Πληγωμένος και φοβισμένος, μήπως μπλέξει ξανά σε μια σχέση με ψέματα, τη διώχνει πριν προλάβει καν να του εξηγήσει. Η Μαρκέλλα μένει συντετριμμένη, γιατί ο Μανούσος την ενδιαφέρει πραγματικά.

Την ίδια ώρα, ο Σήφης παλεύει να κρύψει τη νύχτα που πέρασε με τη Μαρία, ώσπου καταλαβαίνει ότι όλοι το ξέρουν.

Κι ενώ ο Μανούσος υπόσχεται να βοηθήσει οικονομικά τον Φίλιππο για να ανοίξει δική του δουλειά, άγνωστοι στήνουν καρτέρι στον Φίλιππο και του επιτίθενται.

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Επεισόδιο 11 (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου)

Η επίθεση στον Φίλιππο σκορπά αναστάτωση στη Χρυσελιά, την ώρα που ο Μάνθος με την επαγγελματική του διαίσθηση βλέπει πίσω από τη ληστεία κάτι πιο σκοτεινό.

Η Μαρκέλλα καταρρέει από ενοχές και ντροπή μετά το μπέρδεμα με τα λουλούδια και τη σύγκρουσή της με τον Μανούσο. Εκείνος νιώθει προδομένος κι είναι αποφασισμένος να την κρατήσει μακριά του, όσο κι αν η καρδιά του λέει άλλα.

Ταυτόχρονα, ο Σήφης πλησιάζει τη Μαρία, ενώ ο Μιχάλης βλέπει τη Ρίτα να επιστρέφει πιο επικίνδυνη από ποτέ. Και όταν η Μαρκέλλα αποφασίζει να ζητήσει συγγνώμη από τον Μανούσο, μια στιγμή ταραχής θα οδηγήσει σε ένα ατύχημα που αλλάζει τα πάντα.

Επεισόδιο 12 (Παρασκευή 9 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα ταραγμένη, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και τρακάρει έξω από το τυροκομείο του Μανούσου, προκαλώντας αναστάτωση σε όλους. Ο Μανούσος τη μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ η αγωνία για την κατάστασή της κορυφώνεται.

Την ίδια ώρα, ο Σήφης έρχεται όλο και πιο κοντά με τη Μαρία, όμως ένα κρυφό βάρος δεν τον αφήνει να χαρεί.

Στην Αθήνα, η Ρίτα στήνει μια θεαματική παγίδα στον Μιχάλη, που απειλεί να τινάξει τη ζωή του στον αέρα. Ο Φίλιππος πανηγυρίζει για το νέο του ξεκίνημα, χωρίς να ξέρει πως ο Μάρκος ετοιμάζει χτύπημα πίσω από την πλάτη του. Και ενώ όλα κορυφώνονται, η Μαρκέλλα λυγίζει μπροστά στον Μανούσο και του αποκαλύπτει όσα κρατούσε κρυφά μέσα της.