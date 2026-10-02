Συγκίνηση επικρατεί στο πλατό του «The Voice» λίγες ώρες πριν από το μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δείτε απόσπασμα από την πρεμιέρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον μουσικό διαγωνισμό του «The Voice», μέσα από τη συμμετοχή του ως coache.

Η παρουσία του στον διαγωνισμό ξεχώρισε, ενώ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα προβληθεί ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον αγαπημένο καλλιτέχνη, με τους coaches και ξεχωριστούς καλεσμένους να ερμηνεύουν μερικές από τις πιο γνωστές του επιτυχίες.

Στην κόκκινη καρέκλα που καθόταν ο Μαζωνάκη, από φέτος θα κάθεται η Πάολα, με το πρώτο επεισόδιο της σεζόν να φαντάζει ιδιαίτερα συγκινητικό.

Οι δηλώσεις των coaches για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«The Voice»: Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Αταίριαστοι», προβλήθηκαν οι δηλώσεις των συναδέλφων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης, μίλησαν με συγκίνηση στην κάμερα της εκπομπής, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη που τους κατέβαλε μετά από τον αιφνίδιο και πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη.

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«Αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο. Να τον τιμήσουμε, να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε, γιατί την αλήθεια του την έλεγε μέσα από τα τραγούδια του…

Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μαζί με τον Γιώργο… Είχε και άλλα να δώσει, δεν ήταν η ώρα του να φύγει», σημείωσε μεταξύ άλλων η Έλενα Παπαρίζου.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Το πρώτο επεισόδιο του «The Voice» γυρίστηκε χωρίς τη συμμετοχή του κοινού και αναμένεται να προβληθεί μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ το βράδυ του Σαββάτου, στις 21:00.

Δείτε το απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο του «The Voice»

Το μεσημέρι της Παρασκευής, μέσα από την εκπομπή «Live You», προβλήθηκε ένα σύντομο στιγμιότυπο από το πρώτο επεισόδιο της σεζόν.

Στην πίστα θα βρίσκεται η Πάολα και οι τρεις ακόμη coaches, ενώ παράλληλα ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μαζί με σπουδαίους ερμηνευτές θα βρίσκονται στη σκηνή για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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