Η Χριστίνα Πολίτη μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τη φιλία τους και την απώλειά του.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου η Χριστίνα Πολίτη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Οι δύο γυναίκες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εστίασαν κατά κύριο λόγο στην πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με την παρουσιάστρια να παραθέτει τις δικές της ερωτήσεις στην καλεσμένη της, η οποία διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον ερμηνευτή.

Χριστίνα Πολίτη – Το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στην αρχή της συζήτησης η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ήμασταν αυτοκόλλητοι, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είχαμε πάντα μία πάρα πολύ ζεστή σχέση. Τον έβλεπα πιο πολύ φιλικά από καλλιτέχνη. Νομίζω ότι έτυχε κάπως και του στάθηκα σε 2 – 3 κομβικά σημεία της ζωής του. Όντως, είχε πάρα πολλούς φίλους και είχε ανθρώπους που ο ίδιος τους άφηνε ή δεν τους άφηνε να μπαίνουν και να βγαίνουν στη ζωή του. Εκείνος χειριζόταν το πόσο κοντά θα έρθει με κάποιον, είχε απόλυτο έλεγχο. Οπότε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο αυτοκόλλητός μου, αλλά ήμουν ο άνθρωπος που ήξερε ότι πάντα θα σηκώσω το τηλέφωνο… πάντα θα είμαι εκεί…».

Και συνέχισε: «Και ειδικά φέτος, είχαμε φτάσει τη σχέση μας στο ωραιότερο σημείο. Έχω τα ωραιότερα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά δεν έχω κάτι που δεν του είπα… Είχαμε φτάσει σε πολύ καλό σημείο. Ενώ μου λείπει τρομερά, και δεν θα ξανά ακούσω τη φωνή του και τα αστεία του, δεν έχω κάτι που να μην του έχω πει… Στο τελευταίο μήνυμα που έγραφε ‘Σ’ αγαπώ’. Μου έλεγε για την αλήθεια που είναι στάση ζωής… Για ανθρώπους που αγαπάει… Μου έγραφε ‘ο Θεός να σε έχει καλά’», σημείωσε μεταξύ άλλων η Χριστίνα Πολίτη.

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Η στιγμή που έμαθε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε στη στιγμή που έμαθε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Ήμουν στο αυτοκίνητο. ‘Πάγωσα’. Με μετέφεραν στο σπίτι και από τότε είναι σαν να είμαι σε καταστολή. Είναι σα να έχει πέσει η μπαταρία μου. Ακούω τη φωνή του. Μου λείπουν πράγματα που έλεγε… Αληθινός φίλος».

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Η αναφορά της Χριστίνας Πολίτη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Τέλος, η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα μετέφερε τα πράγματα από τη δική της οπτική:

«Δεν πιστεύω ότι ήταν πληγωμένος. Ήταν πολύ πιο συμπλεγματικό… Δεν μπορώ να αναλύσω. Βγαίνουν όλοι και λένε κάτι για έναν άνθρωπο που έχει φύγει… Μπορεί να ήταν πληγωμένος, μπορεί να πληγωνόταν μόνος του, μπορεί να γινόταν καλύτερα. Πέρασε αυτό το θέμα. Εγώ, πιστεύω ότι του έλειπε η οικογένειά του, γιατί είχε μία πολύ καλή σχέση, νομίζω ότι θα τα βρίσκανε. Εγώ, πιστεύω ότι θα τα βρίσκανε. Ποτέ δεν ανακατεύτηκα… Πάντα ακούω αλλά δεν κάθομαι να κρίνω… Σαν φίλη μπορούσα να τον στηρίξω εκεί που μπορούσα. Και άμα τον πίεζα μπορεί και να απομακρυνόταν…», εξήγησε.

Σε άλλο σημείο η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ερμηνευτή: «Ήθελε ιδιαίτερο χειρισμό, ήταν πολυσύνθετο άτομο. Πραγματικός καλλιτέχνης, πραγματικός σταρ… Ήταν πολύ ιδιαίτερος, πολύ αυθεντικός. Ήταν ένας άνθρωπος που δημιούργησε τον εαυτό του. Δεν τον έφτιαξε κανένας».

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Κλείνοντας, απάντησε στο ερώτημα της Κατερίνας Καινούργιου αναφορικά με το αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια:

«Ήταν παραδοσιακός. Ήταν πολύ παραδοσιακός, γι’ αυτό του άρεσε στην Κρήτη. Πηγαίναμε στη θεία του, τρώγαμε φασολάκια. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μία πλευρά καταπληκτική. Του άρεσε να σηκώνεται το πρωί να πηγαίνει εκκλησία… Πάντα ήθελε να έχει ωραία πράγματα. Δεν του άρεσε η χλιδή. Του άρεσε να περιβάλλεται από ωραίους ανθρώπους, ωραίο περιβάλλον…».

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