Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας των 2.669,72 μονάδων, σημειώνοντας πτώση 2,5%.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στον τραπεζικό κλάδο και τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από το επίπεδο των 2.700 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας των 2.669,72 μονάδων, σημειώνοντας πτώση 2,5%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 508,3 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών στα 68,02 εκατ. τεμάχια. Από τη συνολική αξία συναλλαγών, περισσότερα από 348 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον τραπεζικό κλάδο. Στο σύνολο της αγοράς, 44 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 84 υποχώρησαν και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 3,61% στις 3.224,5 μονάδες, επίσης στο χαμηλό ημέρας. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.851,7 μονάδες με απώλειες 2,62%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM παρουσίασε ηπιότερη πτώση 0,6% στις 3.096,7 μονάδες.

Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank έκλεισε στα 4,70 ευρώ με πτώση 4,86%, η Alpha Bank στα 4,65 ευρώ με απώλειες 4,32% και η Εθνική Τράπεζα στα 17,09 ευρώ, υποχωρώντας κατά 4,23%. Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,65 ευρώ με πτώση 2,9%. Η Τράπεζα Κύπρου έχασε 0,82%, η Optima Bank 0,88%, ενώ η Credia παρέμεινε αμετάβλητη.

Αρνητική ήταν η εικόνα και σε αρκετούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έκλεισε στα 12,40 ευρώ με απώλειες 4,32%, η Coca-Cola HBC υποχώρησε 3,31% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 3,24%. Η Motor Oil έκλεισε στα 67,85 ευρώ με πτώση 2,58%, η Helleniq Energy στα 18,25 ευρώ με -2,04% και η Titan υποχώρησε κατά 2%. Η ΔΕΗ έχασε 1,7% στα 22,82 ευρώ και η Metlen 1,6% στα 48,36 ευρώ.

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Στον αντίποδα, η Jumbo ενισχύθηκε κατά 1,53% και η Allwyn κατά 0,88%, ενώ θετικά έκλεισαν επίσης ΕΥΔΑΠ με 0,81%, ΑΚΤΟΡ με 0,72% και ΕΛΧΑ με 0,40%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Alter Ego με άνοδο 4,3% στα 6,79 ευρώ, ενώ η ΕΧΑΕ υποχώρησε 4,4% στα 10,70 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ 2,38% στα 4,31 ευρώ.