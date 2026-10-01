Η παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη έρχεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου από 16/10

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου από τις 16 Οκτωβρίου παρουσιάζει την παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ντόρας και την Αλεξάνδρα Αϊδίνη στον ρόλο της μητέρας.

Το έργο

Η «διαφορετική» Ντόρα εμπλέκεται, χωρίς να το γνωρίζει, σε κάτι που μοιάζει με πείραμα, όταν οι γονείς και ο γιατρός της αποφασίζουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα που την κρατούσαν έως τότε σε καταστολή.



Απελευθερωμένη από αυτόν τον εγκλεισμό, έρχεται σε επαφή με την επιθυμία και τη σεξουαλικότητά της. Η συμπεριφορά της, όμως, δεν υπακούει στις κοινωνικές συμβάσεις και φέρνει σε αμηχανία τους πάντες. Σύντομα μετατρέπεται σε «πρόβλημα», θέτοντας δύσκολα και επίμονα ερωτήματα: πού τελειώνει η προστασία και πού αρχίζει η ελευθερία; Ποιος μπορεί να θέσει τα όριά της και με ποιο δικαίωμα;





Με αιχμηρότητα και σκοτεινό χιούμορ, ο Ελβετός δραματουργός Λούκας Μπαίρφους εξετάζει τα όρια της κοινωνικής ανοχής και τις σχέσεις εξουσίας μέσα στην οικογένεια. Χωρίς εύκολες απαντήσεις, φέρνει τους θεατές αντιμέτωπους με τα διλήμματα μιας κοινωνίας που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτική, αλλά δοκιμάζεται απέναντι στη διαφορετικότητα.

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Η παράσταση

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, με τη διεισδυτική ματιά και τη σκηνική ακρίβεια που χαρακτηρίζουν τη σκηνοθετική του πορεία, προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του έργου, φωτίζοντας τόσο την ευάλωτη πλευρά των προσώπων όσο και τις οδυνηρές αντιφάσεις τους.

Η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, στον ρόλο της Ντόρας, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, στον ρόλο της μητέρας της, και οι Μιχάλης Πανάδης, Κώστας Ανταλόπουλος, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Γιάννα Σταυράκη και Γιώργος Στάμος συγκροτούν ένα λαμπερό καστ που ζωντανεύει τις σύνθετες σχέσεις και τις συγκρούσεις του έργου.

30 χρόνια Θέατρο του Νέου Κόσμου

Το έργο «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου τον Νοέμβριο του 2005, σε μετάφραση Κοραλίας Σωτηριάδου και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες σεζόν.

Στο πλαίσιο της επετείου των 30 χρόνων του, το θέατρο επιστρέφει σε ένα έργο που συνδέθηκε με την πορεία του, μέσα από μια νέα σκηνική ανάγνωση για την επιθυμία, την αυτοδιάθεση και τα όρια της προστασίας.\

Ταυτότητα παράστασης



Κείμενο: Λούκας Μπαίρφους

Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σκηνογράφος: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Ενδυματολόγος: Μαγδαληνή Αυγερινού

Μουσική: Ιόλη Σιφονιού

Κίνηση: Άννα Μάγκου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Αποστολόπουλος

Βοηθός ενδυματολόγου: Αγγελική Πολίτη

Παίζουν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μιχάλης Πανάδης, Κώστας

Ανταλόπουλος, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Γιάννα Σταυράκη, Γιώργος Στάμος

Διάρκεια: 100’

Πληροφορίες - εισιτήρια

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή

Από 16 Οκτωβρίου



Κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 18:15, Παρασκευή στις 21:00 και Κυριακή στις 21:15.

Εισιτήρια εδώ