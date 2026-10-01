Παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μετά τον Νίκο Αγαπηνό, και ο Νίκος Αλεξανδρής αποχώρησε από την υπεράσπιση της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού.

Ο Νίκος Αλεξανδρής γνωστοποίησε πριν από λίγο τη διακοπή της συνεργασίας του με την κατηγορούμενη, αφήνοντάς την, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, χωρίς νομική εκπροσώπηση.

Σε επίσημη δήλωσή του αναφέρει: «Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο».

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Είχε προηγηθεί ο Νίκος Αγαπηνός

Η αποχώρηση του Νίκου Αλεξανδρή έρχεται μετά την προηγούμενη αποχώρηση του δικηγόρου Νίκου Αγαπηνού από την υπόθεση. Έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η 56χρονη γιατρός βρίσκεται αντιμέτωπη με μία νέα συνθήκη ως προς τη νομική της εκπροσώπηση, καθώς πλέον δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο.