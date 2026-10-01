Η ΔΕΗ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην πολωνική αγορά.

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία ανακοίνωσε η ΔΕΗ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην πολωνική αγορά και διευρύνοντας το «πράσινο» αποτύπωμά της στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί στις 31 Ιουλίου 2026 με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A. και αφορά τόσο έργα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία όσο και φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη.

Τι περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο που απέκτησε η ΔΕΗ

Από τη συνολική ισχύ του χαρτοφυλακίου, τα 175,4 MW αφορούν λειτουργούντα έργα ΑΠΕ. Ειδικότερα, 130,5 MW προέρχονται από αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn, τα οποία εμφανίζουν υψηλό συντελεστή απόδοσης, που φτάνει έως και το 33%.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 44,9 MW στις περιοχές Pakoslaw και Recz. Τα συγκεκριμένα έργα διαθέτουν μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς τα έσοδά τους.

Η συμφωνία περιλαμβάνει δύο φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος 101,9 MW, τα οποία εκτιμάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία το 2029. Τα νέα έργα θα αξιοποιήσουν τη μέθοδο του cable pooling, χρησιμοποιώντας κοινή υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα.

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Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Πολωνίας, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές αγορές στις οποίες αναπτύσσει δραστηριότητα εκτός Ελλάδας.