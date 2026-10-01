Η αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου - Ανδρουλάκη ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό και κατέληξε στα Τέμπη.

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή την Πέμπτη (01/10), με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται σε υψηλούς τόνους με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε αιχμές προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του κόμματός του σε ζητήματα που αφορούν τα Τέμπη, αλλά και για την παρουσία του δίπλα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, σε αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Απευθυνόμενη στον Νίκο Ανδρουλάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον επέκρινε για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Ανδρουλάκη, αν θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση, αυτά δεν μπορείτε να τα καταπίνετε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνύπαρξή του με τον Μαργαρίτη Σχοινά στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου , λέγοντας: «Έτσι θα κάνετε αντιπολίτευση, με διαβεβαιώσεις και θέαση μπάλας με τον κ. Σχοινά;».

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Η αναφορά αυτή προκάλεσε την απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε κάνοντας αναφορά στον πατέρα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.

«Εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όπως ήταν ο πατέρας σας, Νίκος Κωνσταντόπουλος», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι πηγαίνει στο γήπεδο ως φίλαθλος και κάθεται στη θέση που έχει αγοράσει, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στις διπλανές θέσεις.

«Εγώ πήγα και πάω στο γήπεδο και κάθομαι σε μία θέση. Δεν ξέρω ποιος κάθεται δεξιά και ποιος πιο αριστερά, πιο πάνω ή πιο κάτω. Πάω ως απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου, όποιος και να κάθεται δίπλα», ανέφερε.

Για το Αρκαλοχώρι

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν έκανε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αρκαλοχώρι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι έχει προσωπική σύνδεση με την περιοχή, καθώς διαθέτει σπίτι που υπέστη ζημιές από τον σεισμό του 2021

«Στο Αρκαλοχώρι έχω σπίτι κατεστραμμένο από τον σεισμό», είπε, προσθέτοντας ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή περισσότερες από 50 φορές και έχει αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Στο επίκεντρο Τέμπη και Τριαντόπουλος

Η συζήτηση οδηγήθηκε στη συνέχεια στην υπόθεση των Τεμπών και ειδικότερα στο παραπεμπτικό βούλευμα που αφορά τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό, Χρήστο Χαρακόπουλο και Χρήστο Παπαγεωργίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή, όπως υποστήριξε, δεν έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή.

«Σήμερα παίρνετε τον λόγο για να αντιπολιτευτείτε υποτίθεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν λέτε τίποτα για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε υπενθυμίζοντας την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής.

«Εάν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ Ειδικό Δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο», είπε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του ασκεί τη δική του αντιπολιτευτική τακτική, λέγοντας: «Αυτήν την αντιπολίτευση κάνουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Και τώρα καληνύχτα σας».