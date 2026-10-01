Η Εθνική κυριαρχεί απόλυτα απέναντι στην Ολλανδίας στο πρώτο ημίχρονο.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώνεται το ημίχρονο της αναμέτρησης της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία, καθώς στις καθυστερήσεις ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 2-0.

Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Μασούρας άλλαξαν ρόλους. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της Εθνικής έκανε το γύρισμα στην περιοχή των Ολλανδών και ο Μασούρας από κοντά έβαλε ξανά «φωτιά στην Τούμπα».

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Η Ελλάδα είναι απόλυτη κυρίαρχος της αναμέτρησης, καθώς από το 4ο λεπτό η Ολλανδία δεν έχει απειλήσει την εστία του Κωνσταντή Τζολάκη.

Σπουδαίο ημίχρονο από την Ελλάδα

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Εθνική πιέζει διαρκώς τους «οράνιε».

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Στο 2ο μόλις λεπτό, ο Παυλίδης έφυγε στην πλάτη των Ολλανδών, έκανε το γύρισμα όμως ο Τίμπερ πρόλαβε τον Τζόλη.

Το πρέσινγκ της Εθνικής έφερε γκολ ξεσηκώνοντας την Τούμπα στο 13ο λεπτό, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Τζόλης από τα αριστερά εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, όμως ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι, καθώς ο εκτεθιμένος Παυλίδης παρεμπόδιζε τον Φερμπρούχεν.

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Στο 23΄ ήρθε το γκολ. Ο Τζολάκης γέμισε, ο Μασούρας με κεφαλιά έβγαλε στην πλάτη των Ολλανδών τον Ιωαννίδη, ο οποίος με ένα άψογο δεξί πλασέ έκανε το 1-0.

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Στο 36΄, η Εθνική έχασε σημαντική ευκαιρία, με τον Φερμπρούχεν να αποκρούει στην κλειστή γωνία το σουτ του εντυπωσιακού για άλλη μια φορά Καρέτσα.

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Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου