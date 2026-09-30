Όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν την μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία.

Την ανάγκη η Εθνική Ελλάδας να αξιοποιήσει τον χρόνο που έχει μπροστά της, προκειμένου να χτίσει μία ομάδα με διάρκεια και παράλληλα να επιστρέχψει στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανέδειξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την Ολλανδία για την League A του Nations Legue.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε για το παιχνίδι της Πέμπτης (01/10) με τους «οράνιε» στην Τούμπα, θέλοντας να κρατήσει «χαμηλά την μπάλα», παρά τις δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπενθύμισε ότι η διοργάνωση βρίσκεται ακόμα στην αρχή της, καθώς απομένουν ακόμη τέσσερις αγωνιστικές. Τα θετικά αποτελέσματα αποτελούν παρακαταθήκη, αλλά δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

«Επιμένω στην ίδια άποψη. Είναι απλά δύο παιχνίδια του ομίλου, έχουμε άλλα τέσσερα ματς. Αύριο είναι μία πρόκληση σε μία μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο που ήταν διαφορετικό είναι η χαρά που πήραν οι Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στο γήπεδο. Ήταν κάτι μοναδικό για αυτούς. Πήραν μεγάλη χαρά. Αυτά τα 90λεπτα ήταν πολύ έντονα σε συναισθήματα. Άξιζε κάθε έξτρα τρέξιμο και κάθε μονομαχία των παικτών. Κάποιες φορές υπάρχουν που σημαδεύουμε ένα παιχνίδι. Σαν ματς ήταν απλά δύο και έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα».

Η ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη

Η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή σημασία για τον Σέρβο προπονητή, ο οποίος έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής με την πόλη.Ο ίδιος θυμήθηκε τα χρόνια που έζησε στη Θεσσαλονίκη και εξήγησε ότι η παρουσία του εκεί ως προπονητής της Εθνικής δημιουργεί ιδιαίτερα συναισθήματα.

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«Πάντα όμορφα. Όταν το 2008 πήγα στο ΑΠΟΕΛ δεν περίμενα ότι μετά από τόσα χρόνια θα επέστρεφα εδώ. Πέρασα σχεδόν 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και πάντα ερχόμενος εδώ, πάντα έχει συναισθήματα για μένα αυτή η πόλη. Γνωρίζω πολλούς φίλους, είναι κατά κάποιο τρόπο η πόλη μου».

«Έχουμε μέλλον, αλλά ο χρόνος μας πιέζει»

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεσε ο Γιοβάνοβιτς αφορά τη διαδικασία δημιουργίας της νέας Εθνικής. Η ομάδα διαθέτει αρκετούς νεότερους ποδοσφαιριστές και, όπως τόνισε, χρειάζεται χρόνο ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και αγωνιστική σταθερότητα.

Παράλληλα, στάθηκε στη διάθεση των διεθνών να αγωνίζονται για την Εθνική και στην ιδιαίτερη σημασία που έχει για τους παίκτες η εκπροσώπηση της χώρας.

«Μην έχετε αμφιβολία ότι όταν παίζουν οι παίκτες, ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα παίζουν στα όρια για την ομάδα. Πάντα υπάρχει αυτό. Αυτό είναι δεδομένο για όλους. Κανένας δεν βλέπει την Εθνική σαν υποχρέωση. Είναι τιμή να εκπροσωπούν την χώρα τους με όλη τους την καρδιά. Όσον αφορά τη σημερινή γενιά, αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Λίγος χρόνος γιατί έχουμε πολλές αλλαγές με πολλούς νέους παίκτες. Το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις και έχοντας πολλούς παίκτες που έχουν μία ποδοσφαιρική ηλικία πολύ καλή. Έχουμε μέλλον, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Πρέπει να γυρίσουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στήριξη έχουμε, το είδατε και εσείς στο παρελθόν. Όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα, αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες, όταν ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον».

Η κόπωση και το απαιτητικό πρόγραμμα

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που δημιουργεί το ιδιαίτερα πυκνό αγωνιστικό πρόγραμμα. Όπως εξήγησε, αρκετοί από τους διεθνείς είχαν ήδη επιβαρυνθεί με συνεχόμενα παιχνίδια στους συλλόγους τους πριν ενσωματωθούν στην Εθνική.

Η διαχείριση της φυσικής κατάστασης αποτελεί, επομένως, σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας, ειδικά από τη στιγμή που οι αγώνες σε επίπεδο εθνικών ομάδων συνοδεύονται και από ταξίδια και διαφορετικές αγωνιστικές απαιτήσεις.

«Πολύ μεγάλο θέμα. Να μην ξεχνάμε ότι πολλοί παίκτες που ήρθαν είχαν κάνει ήδη τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Με τα 4 της Εθνικής πάμε στα 7 σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες. Το πρόγραμμα έτσι είναι όμως. Στις μεγάλες ομοσπονδίες το πρόβλημα είναι μικρότερο γιατί έχουν πολλές επιλογές. Όσον αφορά εμάς πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών και ιδιαίτερα με τον ρυθμό των αγώνων. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την κούραση. Πριν το τουρνουά, είχα ίσως διαφορετική άποψη βλέποντας τα παιχνίδια όπως είναι. Είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι περιμέναμε πριν. Είναι και τα ταξίδια εκτός των παιχνιδιών. Είναι η ένταση των αγώνων, οπότε έχουμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα».

Η πρόκληση των εντός έδρας αγώνων

Ο Γιοβάνοβιτς σχολίασε και τη διαφορετική εικόνα που έχει παρουσιάσει η Εθνική στα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας, σημειώνοντας ότι η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα είναι διαφορετική σε σχέση με τους συλλόγους.

Η παρουσία του κόσμου, ιδιαίτερα στα σημαντικά παιχνίδια, δημιουργεί μια ξεχωριστή δυναμική, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις. Η Εθνική καλείται πλέον να αντιμετωπίσει ομάδες κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου και μέσα στην Ελλάδα.

«Δεν ξέρω νομίζω η ατμόσφαιρα στα ματς της Εθνικής είναι διαφορετικά συγκριτικά με τους συλλόγους. Υπάρχει αυτό που μας πιέζει παραπάνω είναι η διάθεση του Έλληνα να έρθει να στηρίξει την ομάδα. Αυτό γίνεται όταν έχουμε μεγάλους αντιπάλους, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Σε διεθνή επίπεδο γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, θα παίξουμε με Ολλανδία, Γερμανία κλπ. Ομάδες με τοπ επίπεδο στο ποδόσφαιρο τους. Θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να κερδίσουμε εκτός, γιατί να μην κερδίσουμε και εντός;».

«Ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες» η Ολλανδία

Αναφερόμενος στην αυριανή αντίπαλο της Εθνικής, ο Γιοβάνοβιτς αναγνώρισε την ποιότητα της Ολλανδίας και στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται.

«Σίγουρα είναι ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω του στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας, νομίζω ότι η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ είναι η κατάλληλη. Έχει πολύ μεγάλο potential για το μέλλον».

Η σχέση της Εθνικής με τον κόσμο

Τέλος, ο Γιοβάνοβιτς μίλησε για τον έντονο συναισθηματικό τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιμετωπίζει την Εθνική ομάδα. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων, όπως εξήγησε, γίνεται συχνά με βάση το τελευταίο παιχνίδι, γεγονός που δημιουργεί πίεση τόσο στους ποδοσφαιριστές όσο και στον προπονητή.

Παρά τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργεί αυτή η κατάσταση, ο ίδιος θεωρεί ότι η έντονη σχέση με τους φιλάθλους λειτουργεί και ως κίνητρο, κρατώντας την ομάδα σε διαρκή εγρήγορση.

«Ζούμε με αυτό χρόνια και έτσι θα ζούμε στο μέλλον. Δεν αλλάζει η νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν χάνουμε δεν είναι τίποτα. Είναι τρόπος λειτουργίας, κάτι που είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Και όσον αφορά τους παίκτες και τον προπονητή. Είναι βέβαια καλό γιατί σε κρατάει σε εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου στον φίλαθλο δεν υφίσταται. Έχει τα καλά έχει και τα κακά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν με ρωτάτε, μου αρέσει να είμαι παρών σε αυτό το κομμάτι γιατί σε κρατάει σε εγρήγορση».