Κλειστά θα είναι αύριο Πέμπτη 1/10/26 τα σχολεία στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Έκτακτα μέτρα στο Ρέθυμνο λόγω της κακοκαιρίας. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Ρεθύμνου, τα σχολεία σε όλο τον νομό θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1/10/26.

Προηγήθηκε η απόφαση της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε Ρέθυμνο και Χανιά αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Σε Red Code η Κρήτη για την κακοκαιρία

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις χειμάρρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το ΕΚΑΒ, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ.

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