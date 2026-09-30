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Κλειστά θα είναι αύριο Πέμπτη 1/10/26 τα σχολεία στα Χανιά της Κρήτης.

Κλειστά θα είναι αύριο, Πέμπτη (01/10), τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με απόφαση της Αντιπεριφέρειας.

Η επιδείνωση του καιρού και τα ακραία φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Κρήτη, με επίκεντρο τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, οδήγησε στη λήψη της απόφασης. Η κακοκαιρία αναμένεται να εκδηλωθεί από το βράδυ της Τετάρτης (30/09) και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.

Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη νωρίτερα και για την Π.Ε Ρεθύμνου.

Σε Red Code η Κρήτη για την κακοκαιρία

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις χειμάρρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το ΕΚΑΒ, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ.

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