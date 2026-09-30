Ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα δώσει τρεις συναυλίες στην Αργεντινή αλλά πριν από αυτό, κάποιοι τυχεροί τον χάρηκαν σε μία σχεδόν ιδιωτική εμφάνιση.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αναμένεται να δώσει την πρώτη του συναυλία μετά από 20 χρόνια στην Αργεντινή την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ωστόσο πριν το πολυαναμενόμενο live του, έδωσε μία μικρή συναυλίας για μόλις 30-40 φανς του.

Ο Βρετανός superstar εμφανίστηκε χωρίς καμία προειδοποίηση μπροστά σε ένα μικρό πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο του το Faena στο Μπουένος Άιρες και άρχισε να τραγουδά.

Αλλά δεν ήταν μόνος του. Μαζί του είχε έναν κιθαρίστα και χάρισε σε όσους ήταν τυχεροί αρκετά να βρεθούν στη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο ένα σετ τεσσάρων τραγουδιών.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ερμήνευσε το «All My Life», «Selfish Disco», και τα κλασικά «Advertising Space» και «Angels».

{https://x.com/RobbieArgentina/status/2105121111264412016}

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Πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε και μίλησε με τους φανς του για αρκετή ώρα ενώ έβγαλε και φωτογραφίες μαζί τους.

Η εμφάνιση του Ρόμπι Γουίλιαμς έρχεται 20 χρόνια μετά τα δύο τελευταία του live στο Μπουένος Άιρες και στο στάδιο River Plate τον Οκτώβριο του 2006.

{https://x.com/sriosconto/status/2105113770288611805}

{https://x.com/MONORRG/status/2105095176121458764}

Την Τετάρτη εμφανίζεται στο Movistar ενώ ακολουθούν δύο ακόμα εμφανίσεις του την Παρασκευή και την Κυριακή. Επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του είναι το Μεξικό, η Βραζιλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

{https://x.com/RobbieArgentina/status/2105137631092732083}

{https://x.com/RobbieArgentina/status/2105122037983260804}

{https://x.com/RobbieArgentina/status/2105097890561732629}

Με πληροφορίες του NME