Την καταδίκη τους για τον ξυλοδαρμό της προϊσταμένης του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, αλλά και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των οικογενειών, εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών.

Σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα (28/09) στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, όπου η προϊσταμένη της σχολικής μονάδας δέχθηκε επίθεση από γονέα, μετά από ένταση που προηγήθηκε μεταξύ της εκπαιδευτικού και γονέων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η προϊσταμένη φέρεται να απηύθυνε σε έντονο ύφος απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς παιδιά του νηπιαγωγείου. Ακολούθησε αντιπαράθεση με γονείς και ο πατέρας ενός παιδιού πήδηξε τα κάγκελα του σχολείου και χτύπησε την εκπαιδευτικό στο πρόσωπο.

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Ο Σύλλογος καταδικάζει τον προπηλακισμό και τον τραυματισμό της νηπιαγωγού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την προστασία και την αξιοπρέπεια των παιδιών πρέπει να διερευνάται με σοβαρότητα και μέσα στο πραγματικό πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνεται.

Όπως σημειώνει, περιστατικά έντονης λεκτικής συμπεριφοράς από εκπαιδευτικούς δεν μπορούν να δικαιολογούνται από τις δύσκολες συνθήκες εργασίας ή την επαγγελματική εξουθένωση. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ότι οι όποιες διαφωνίες δεν μπορούν να οδηγούν σε βία εναντίον εκπαιδευτικών ούτε να μετατρέπουν τη δημόσια συζήτηση σε διαδικασία απαξίωσης μιας ολόκληρης σχολικής κοινότητας.

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Κριτική στη διαχείριση του περιστατικού

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ασκεί κριτική στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό αποτελεί αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου έντασης, δυσκολιών στην επικοινωνία και έλλειψης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου, γονέων και εκπαιδευτικών.

Μετά το περιστατικό, η προϊσταμένη βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ ενημερώθηκαν η διευθύντρια εκπαίδευσης και η σύμβουλος νηπιαγωγών, οι οποίες μετέβησαν στον χώρο. Παράλληλα, υπήρξε παρουσία εκπροσώπου του Δήμου Φυλής, ενώ ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δήλωσε τη στήριξή του προς την εκπαιδευτικό.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της νηπιαγωγού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λάβει την απαραίτητη νομική και ιατρική υποστήριξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, διαφορετική ήταν η κατάσταση την επόμενη ημέρα, όταν οι υπόλοιπες νηπιαγωγοί κλήθηκαν να λειτουργήσουν το σχολείο σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

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Όπως υποστηρίζουν, εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου βρέθηκαν αντιμέτωποι με την έντονη αγανάκτηση γονέων, ενώ έξω από το σχολείο είχαν συγκεντρωθεί τηλεοπτικές κάμερες και δημοσιογράφοι. Ο Σύλλογος αναφέρει ότι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου εκπαιδευτικοί του ίδιου και γειτονικού σχολείου βρέθηκαν στο πλευρό των συναδέλφων τους, προκειμένου να τους στηρίξουν και να συμβάλουν στη διαχείριση της κατάστασης.

«Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται όλα με όρους κοινωνικού αυτοματισμού»

Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν το περιστατικό με τις γενικότερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της περιοχής, κάνοντας λόγο για αυξημένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, ελλείψεις προσωπικού, μεγάλες τάξεις, γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, ελλείψεις στην ειδική αγωγή και περιορισμένη υποστήριξη των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η πίεση που δέχονται καθημερινά οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες και στην ευρύτερη κοινότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα σχολεία όπου φοιτούν μεγάλοι αριθμοί Ρομά και δίγλωσσων μαθητών. Ο Σύλλογος ζητά μόνιμες και επαρκώς στελεχωμένες υποστηρικτικές δομές, ώστε να δημιουργηθούν σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, οικογενειών και κοινότητας.

Όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι δεν μπορούν να καλύπτουν ταυτόχρονα τον ρόλο του εκπαιδευτικού, του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, του διαμεσολαβητή και του διαχειριστή κάθε κοινωνικού προβλήματος που φτάνει στο σχολείο.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Με αφορμή το περιστατικό, ο Σύλλογος ζητά από την εκπαιδευτική διοίκηση, το υπουργείο Παιδείας, τον Δήμο και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Μεταξύ άλλων, ζητά:

Όλο το επόμενο διάστημα η ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής να πάρει όλα τα μέτρα ώστε να στηριχθούν εμπράκτως στο νηπιαγωγείο οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι οικογένειες.

Τη δημιουργία και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ) από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες ανάγκες, με έγκαιρη στελέχωσή τους και χωρίς καθυστερήσεις.

Την άμεση κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ώστε κανένα σχολείο και κανένα τμήμα να μη λειτουργεί με ελλιπή στελέχωση.

Τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στα σχολεία με αυξημένο αριθμό μαθητών Ρομά και δίγλωσσων μαθητών, ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες παιδαγωγικές συνθήκες για τη μαθησιακή και κοινωνική τους ένταξη.

Τη μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, με σταθερή και όχι περιστασιακή παρουσία, ώστε να μπορούν να στηρίζονται ουσιαστικά οι μαθητές, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί.

Την επαναφορά και θεσμοθέτηση του ρόλου του Ρομά διαμεσολαβητή, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική παρέμβαση στην κοινότητα, για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τις οικογένειες, την ενίσχυση της φοίτησης και την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής.

Οργανωμένη παρέμβαση στην κοινότητα, με τη συνεργασία κοινωνικών λειτουργών, διαμεσολαβητών, σχολείων, Δήμου και όλων των αρμόδιων φορέων, για τα παιδιά που ενώ είναι εγγεγραμμένα δεν φοιτούν συστηματικά στο σχολείο.

Ολοκληρωμένο και μακροχρόνιο σχέδιο ουσιαστικής ένταξης των μαθητών Ρομά, με σεβασμό στη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ταυτότητά τους και με στόχο την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κοινωνική ζωή.

Ουσιαστική οικονομική και κοινωνική στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ώστε κανένα παιδί να μην στερείται τα βασικά για τη συμμετοχή του στη σχολική ζωή.

Άμεσες και μακροχρόνιες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών, με ευθύνη της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε η σχολική ανισότητα να μην αναπαράγεται μέσα από την ίδια την άνιση αντιμετώπιση των σχολικών μονάδων.

Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των σχολείων και των συναδέλφων/ισσών από τον Δήμο και την εκπαιδευτική διοίκηση, με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους και όχι τη λογική των σχολείων πολλών ταχυτήτων.

Εξασφάλιση αξιοπρεπών, ασφαλών και κατάλληλων κτιριακών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Να σταματήσει η υποβάθμιση των σχολικών μονάδων της περιοχής και να υπάρξει σταθερός σχεδιασμός και επαρκής δημόσια χρηματοδότηση για τις πραγματικές ανάγκες τους.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι στόχος του είναι ένα σχολείο που θα λειτουργεί ως χώρος μόρφωσης, ισότητας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας για όλα τα παιδιά.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τις συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, γονείς, συλλογικούς φορείς και την τοπική κοινότητα, ζητώντας συγκεκριμένες λύσεις από το υπουργείο Παιδείας, την εκπαιδευτική διοίκηση και τον Δήμο.