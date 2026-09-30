Μη χάσετε απόψε στις 22:15 το συγκλονιστικό φινάλε!

Απόψε στις 22:15, το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια ρίχνει αυλαία με ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Ένα τελευταίο επεισόδιο που θα καθηλώσει, θα συγκινήσει βαθιά και θα φωτίσει την ιστορία πίσω από το μεγάλο ριφιφί.

Η αλήθεια της Όλγας αποκαλύπτεται με τον πιο βαθιά ανθρώπινο τρόπο, η διαδρομή των επτά ανθρώπων φτάνει στην κορύφωσή της και όλα κρίνονται σε ένα φινάλε με ισχυρό συναισθηματικό αποτύπωμα.

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Μη χάσετε απόψε, στις 22:15, το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο του «ΡΙΦΙΦΙ», σε Α' τηλεοπτική προβολή στον Alpha

Η ομάδα έχει μπει στον χώρο των θυρίδων και παραβιάζει όσες προλαβαίνει πριν ξημερώσει η Δευτέρα και ανοίξει η τράπεζα.

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Ανάμεσα στα τιμαλφή, τα χρήματα και τις ράβδους χρυσού όμως υπάρχουν και έγγραφα που καίνε πολιτικά πρόσωπα σε υψηλές θέσεις.

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Τα βάζουν όλα σε σάκους και βγαίνουν με τον τρόπο που μπήκαν. Αποχωρούν από το φρεάτιο αφού φορτώσουν τα πάντα στο βανάκι και καταλήγουν στην μάντρα όπου κρύβουν τη μπάζα για να κάνουν αργότερα τη μοιρασιά.

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Συμφωνούν ότι δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και ότι πρέπει όλα να γίνουν με μεγάλη προσοχή. Είναι κρίμα να στραβώσει το πράγμα μετά από τόσα που πέρασαν.

Οι σειρήνες όμως των περιπολικών που καταφθάνουν έξω από τη μάντρα και η προσταγή από ντουντούκα «όλοι έξω τώρα με τα χέρια ψηλά», τους παγώνει.