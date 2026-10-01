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Η Ουκρανία επιδιώκει την ανάπτυξη δικών της βαλλιστικών πυραύλων για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά στο πεδίο της μάχης έναν βαλλιστικό πύραυλο FP-7, ανακοίνωσε στα social media ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος ούτε τον στόχο του.

«Ουκρανικός τακτικός βαλλιστικός πύραυλος FP-7. Πρώτη χρήση σε μάχη. Σας ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα η παραγωγή», έγραψε ο Ζελένσκι κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να δείχνει την στιγμή της εκτόξευσης του συγκεκριμένου πυραύλου.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2105683936907047389}

Η Ουκρανία φιλοδοξεί να αναπτύξει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες. Νωρίτερα φέτος, ο Ζελένσκι εξήρε τα αποτελέσματα σχετικών δοκιμών, υπογραμμίζοντας πως κατέδειξαν τις τεράστιες προοπτικές του εγχειρήματος.

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Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν τον FP-7 ως βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές περίπου 200 χιλιομέτρων. Η κατασκευάστρια εταιρεία FirePoint αναφέρει πως ο FP-7 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αντιβαλλιστικής προστασίας Freyja.