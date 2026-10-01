Ο Εντιάι κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό, όμως η Βίρτους «πλήγωσε» τους Πειραιώτες στο φινάλε.

Με δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, καθώς οι Ιταλοί επικράτησαν με 96-94, χάρη σε τρίποντο του Μάρκους Καρ στην εκπνοή.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά με 94-93, μόλις έξι δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, μετά το καλάθι του Ζαν Μοντέρο. Η τελευταία επίθεση, όμως, ανήκε στη Βίρτους και ο Καρ ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Η Βίρτους πήρε προβάδισμα με 93-92 από το κάρφωμα του Αλιού Ντιαρά, έπειτα από λάθος του Εβάν Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Μοντέρο, ο οποίος σκόραρε για το 93-94, αφήνοντας μόλις έξι δευτερόλεπτα στους γηπεδούχους.

Στην τελευταία επίθεση, η μπάλα πήγε στα χέρια του Μάρκους Καρ και ο Αμερικανός γκαρντ εκτέλεσε πίσω από τα 6,75 μ., διαμορφώνοντας το τελικό 96-94.

Ο Εντιάι κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπαγιέ Εντιάι, ο οποίος έδωσε σημαντικές λύσεις στην τέταρτη περίοδο και συνέβαλε στην επιστροφή του Ολυμπιακού στο παιχνίδι.

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Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο πίσω με 75-70, όμως με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση. Ο Εντιάι πρωταγωνίστησε στην αντεπίθεση, με τον Ολυμπιακό να περνά μπροστά με 76-75.

Ο Ντόρσεϊ «πυροβόλησε» από νωρίς

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εξαιρετικός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς είχε 5/5 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και αποτέλεσε την κύρια επιθετική απειλή του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο πίσω με 33-30, παρότι είχαν πολύ υψηλά ποσοστά στην επίθεση. Η Βίρτους, από την άλλη, εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα της ελληνικής ομάδας στην άμυνα και έκλεισε την περίοδο με το προβάδισμα.

Προβάδισμα του Ολυμπιακού στο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός βελτίωσε αισθητά την άμυνά του και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Με πρωταγωνιστές τους Μοντέρο και Εντιάι, οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα ακόμη και οκτώ πόντων, φτάνοντας στο 43-35.

Η Βίρτους, ωστόσο, αντέδρασε και με ένα σερί 11-0 ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πήγε τελικά στα αποδυτήρια προηγούμενος με 50-49.

Η Βίρτους πήρε τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, με τη Βίρτους να εκμεταλλεύεται την ένταση και τον γρήγορο ρυθμό του παιχνιδιού.

Οι Ιταλοί έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο 75-70, αποκτώντας προβάδισμα πέντε πόντων ενόψει του τελευταίου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός, όμως, δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Εντιάι έφτασε ξανά να προηγείται, πριν το συγκλονιστικό φινάλε.

Ο Ολυμπιακός είχε εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η Βίρτους χτύπησε ιδιαίτερα μέσα στη ρακέτα. Στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν 14/16 δίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 8/16 τρίποντα.

Ο Μάρκους Καρ ήταν καθοριστικός για τη Βίρτους, ενώ ο Ντόρσεϊ και ο Εντιάι ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό. Η τελική έκβαση κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο σουτ, με τον Καρ να υπογράφει τη μεγάλη νίκη της Βίρτους με buzzer beater.

Έτσι, μετά από δύο ήττες απέναντι σε Φενέρμπαχτσε και Ολίμπια Μιλάνο, η Βίρτους έκανε την πρώτη της νίκη στην Euroleague. Από την άλλη, μετά το σπουδαίο διπλό στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός κλείνει τη διαβολοβδομάδα με την πρώτη του ήττα.