Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Συνεχίζεται για ακόμη ένα 24ωρο η κακοκαιρία στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ασυνήθιστα ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στην Κρήτη θα έχουμε πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση έως το μεσημέρι και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο, ενώ τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Πιο αναλυτικά, στην κεντρική και νότια ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, με το Αιγαίο να δέχεται τοπικά ανέμους 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.