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Για 15η χρονιά με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, με σταθερή πυξίδα την έγκυρη ενημέρωση, την πρόληψη και την προστασία της υγείας, συνεχίζει για 15η χρονιά να αναδεικνύει και να παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα, όλα τα νέα ερευνητικά δεδομένα, οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι πρόληψης, οι πρωτοποριακές διαγνωστικές μέθοδοι και όλες οι σύγχρονες θεραπείες.

Γιατί όταν πρόκειται για την υγεία μας, η σωστή πληροφορία δεν είναι απλώς χρήσιμη. Είναι απαραίτητη!

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 12:00 στον ΑΝΤ1, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

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«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Σαββατοκύριακο στις 12:00 στον ANT1.

{https://www.youtube.com/watch?v=5N0IsyrQ6nY}