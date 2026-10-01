Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση.

Μία νέα ανάρτηση έκανε το βράδυ της Τετάρτης η Ευρυδίκη Βαλαβάνη προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Σεπτέμβριο που παραχώρησε τη θέση του στον Οκτώβρη.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, επέλεξε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, με τις φωτογραφίες από την καθημερινότητά της να αποτυπώνουν ένα μέρος της ζωής της.

Στο πλευρό της στις φωτογραφίες βρίσκεται ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, αλλά και ο 1,5 ετών γιος τους, Ιάσονας.

Παράλληλα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις ήρεμες στιγμές μαζί με τους φίλους της και απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τα παιχνίδια του:

«A little September camera roll dump» («Μερικές στιγμές από τον Σεπτέμβριο»), πρόσθεσε στη λεζάντα της η ραδιοφωνική παραγωγός.

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Οι δηλώσεις της Ευρυδίκης Βαλαβάνη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα»

Σε πρόσφατε δηλώσεις που είχε παραχωρήσει στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μίλησε για την βάφτιση του παιδιού της:

«Κουραστικό αρκετά (σ.σ το καλοκαίρι). Είναι το πρώτο καλοκαίρι που δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Από τη μία δεν ξεκουράζεσαι γιατί τρέχεις πίσω από ένα παιδάκι, από την άλλη περάσαμε πολύ όμορφα οικογενειακά… Περίμενα να έρθει 1η Σεπτέμβρη για να γυρίσω στη δουλειά, για να ξεκουραστώ λίγο… Όταν κάναμε τα πρώτα του γενέθλια έβαλα τα κλάματα γιατί δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πώς πέρασε αυτός ο χρόνο. Τον βαφτίσαμε Ιάσονα – Παναγιώτη».

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