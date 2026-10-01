Οι δηλώσεις της ηθοποιού στην κάμερα του MEGA.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» παραχώρησε η Κατερίνα Διδασκάλου και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ηθοποιός έδωσε τη δική της απάντηση αναφορικά με τις αισθητικές παρεμβάσεις, δηλώνοντας ότι η ίδια δεν έχει παρέμβει τεχνικά στην εξωτερική της εμφάνιση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ηλικία, αλλά και στις ρυτίδες που όπως είπε είναι μέρος της ζωής.

«Η ηλικία έτσι και αλλιώς είναι ένα νούμερο, έχω γεννηθεί την ημέρα με τη Μόνικα Μπελούτσι», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το αν έχει κάνει ποτέ κάποια αισθητική παρέμβαση: «Αφού βλέπεις ότι δεν έχω κάνει τώρα, δεν το κατηγορώ, απλώς εγώ πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε δεν το χωράει. Δεν θα ήθελα να πάψω να εκφράζομαι το ίδιο καλά, εύκολα».

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Και κατέληξε: «Οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, είναι οι εμπειρίες μας, είναι αυτά που έχουμε περάσει, είναι αυτά που περιμένουμε να περάσουμε, έτσι είναι».

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