Έτοιμος για τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας και των ΗΠΑ δήλωσε ο Πούτιν αλλά αφού πρώτα καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών.

Είναι εξαιρετικά πιθανό να συνεχιστούν οι παγκόσμιες συγκρούσεις, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη από τη Λέσχης Συζητήσεων Valdai τη Μόσχα, σημειώνοντας πως ο κόσμος αλλάζει.

Πρόσθεσε όμως ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς θα εξασθενεί αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε δυτική ηγεμονία. Πρέπει να αποφευχθούν τα καταστροφικά σενάρια, σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πούτιν αν και δεν δίστασε να δηλώσει πως αν και η Ρωσία δεν έχει σκοπό να επιτεθεί σε κανέναν το 2029, το 2030 ή το 2050- ξεκαθάρισε πως - αν δεχτούμε επίθεση, θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε. Οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση αυτού».

«Ανεξάρτητα από το πιο σενάριο θα επικρατήσει σε παγκόσμια κλίμακα τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνώς συγκρούσεων, δυστυχώς, είναι εξαιρετικά πιθανή. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι διαρκείς θεμελιώδεις αλλαγές - και οι ευκαιρείς που προσφέρουν- τροφοδοτούν τις φιλοδοξίες και την προθυμία ανάληψης ρίσκων με στόχο μια φαινομενικά τεράστια ανταμοιβή», δήλωσε ο Πούτιν.

{https://x.com/clashreport/status/2105682767145267376}

«Οι ένοπλες συγκρούσεις, δυστυχώς, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, είναι αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξης της ανθρωπότητας» είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν και αναφερόμενος στα πυρηνικά όπλα δήλωσε πως «Αν ένα όπλο κρέμεται στον τοίχο, πρέπει αναπόφευκτα να πυροβολήσει».

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'Ετοιμος για τριμερή με ΗΠΑ και Κίνα ο Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όμως προηγουμένως θα πρέπει να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου το Κρεμλίνο ανέφερε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στο περιθώριο της επόμενης συνόδου κορυφής του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας - Ειρηνικού που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Σεντζέν της Κίνας.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πούτιν δήλωσε πως η Μόσχα ανησυχεί για τη στρατιωτικοποίηση της Ιαπωνίας αλλά ενδιαφέρεται για μια σχέση συνεργασίας με το Τόκιο. Όπως είπε, ορισμένες ιαπωνικές εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία και εκείνος τις στηρίζει. Σημειώνεται πως οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ιαπωνία επιδεινώθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και το Τόκιο έχει επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στη Μόσχα.

«Εξαπατηθήκαμε»

Ο Πούτιν κατά την ομιλία του σχολιάζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία τόνισε ότι «δεν ήμασταν εμείς που ξεκινήσαμε τον πόλεμο, εκείνοι ξεκίνησαν να μας πολεμούν. Τόνισε ότι η Ρωσία εξαπατήθηκε: «μάς είπαν ότι δεν θα υπάρξει κίνηση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά» τόνισε και προειδοποίησε ότι «η στιγμή που πλέον δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα μπορεί να έρθει απροσδόκητα για όλους».

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου προκάλεσαν ζημιές, αλλά μετά τα αντίποινα της Ρωσίας, η Ουκρανία πλέον δεν έχει βιομηχανία, σημείωσε και πρόσθεσε πως λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, χάθηκε περίπου το 1% του ΑΕΠ της Ρωσίας. Χαρακτήρισε «γελοία» την πρόταση να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία στην Ουκρανία με αντάλλαγμα να πάψουν οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τόνισε για πολλοστή φορά πως «Δεν το ξεκινήσαμε εμείς». Δήλωσε μεταξύ άλλων πως η Ουκρανία δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα, ως κράτος, και επέμεινε ότι κυβερνάται από εξωγενείς παράγοντες και χάνει την κρατική της υπόσταση.

«Παρά τις πολυετείς προσπάθειες της Ρωσίας να γίνει μέρος του δυτικού πολιτισμού, η Ρωσική Ομοσπονδία διαλύονταν. Δεν μας θέλουν εκεί (στη Δύση). Μας είπαν απλώς όχι, τέλος. Και ταυτόχρονα, συνέχισαν να μας χτυπούν ασταμάτητα» πρόσθεσε κατά την ομιλία του ο Πούτιν.