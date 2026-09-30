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«Καταδικάζουμε έντονα την απειλή χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής», δήλωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

Η Ρωσία έστειλε επιστολή στο ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας ότι θα κάνει χρήση πυρηνικών όπλων εάν θεωρήσει ότι απειλείται το έδαφός της στη Βαλτική, και συγκεκριμένα το Καλίνινγκραντ.

Παρά την εντεινόμενη εκστρατεία ρωσικών υβριδικών επιθέσεων εναντίον ευρωπαϊκών γειτονικών χωρών και συμμάχων της Ουκρανίας, η Μόσχα υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ επιδεικνύει «επικίνδυνη και απερίσκεπτη» συμπεριφορά, η οποία ενέχει «υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης άμεσης ένοπλης σύγκρουσης».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το σύνολο των δυνάμεων και των δυνατοτήτων που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων, προκειμένου να υπερασπιστεί το έδαφός της».

ΝΑΤΟ: Ανεύθυνη πυρηνική ρητορική

Το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι απάντησε απευθείας στη Μόσχα, καλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει την εισβολή στην Ουκρανία και επισημαίνοντας «ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία».

«Καταδικάζουμε έντονα την απειλή χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής», δήλωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

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Παράλληλα, η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της το επόμενο έτος, προκειμένου να ενισχύσει την πολεμική της προσπάθεια στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχέδιο προϋπολογισμού που πρόκειται να κατατεθεί αύριο στο κοινοβούλιο.

Στο Κίεβο, οι ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και έπληξαν ενεργειακές υποδομές και κέντρα δεδομένων. Οι επιθέσεις, τις οποίες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε μαζικές, προκάλεσαν την απογείωση πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας δύο αεροδρομίων.

Με πληροφορίες από Independent