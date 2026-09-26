Ο Βούτσιτς παραιτείται από πρόεδρος, με στόχο την πρωθυπουργία.

Μία ημέρα πριν από την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου της Σερβίας, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς επέλεξε να επικοινωνήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ως τελευταία του συνομιλία με ξένο ηγέτη από αυτή τη θέση.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε μία ώρα και οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση στα Βαλκάνια και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά στη συνομιλία τους κυριάρχησε η ενεργειακή κρίση και η συνέχιση της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στη Σερβία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«Η συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου που έχουμε με τη Ρωσία λήγει σε λίγες ημέρες, είμαι βέβαιος ότι θα παραταθεί από τη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε μια καλή, χαμηλή τιμή, περίπου 318 ευρώ ανά χίλια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ η τιμή στη διεθνή αγορά ανέρχεται στα 868 ευρώ ανά χίλια κυβικά μέτρα», είπε ο Βούτσιτς και συμπλήρωσε πως ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη συνεργασία τους τα τελευταία 14 χρόνια, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο επόμενος πρόεδρος της Σερβίας θα συνεχίσει την ίδια πολιτική υπερασπιζόμενος τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Αύριο, Κυριακή, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτείται από πρόεδρος της Δημοκρατίας με στόχο την πρωθυπουργία, εάν το κόμμα του σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Παρότι η Σερβία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνείται να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η μη συμμόρφωση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι ένας από τους λόγους που δεν συνεχίζονται οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις οι οποίες από το 2021 βρίσκονται σε τέλμα, καθώς οι Βρυξέλλες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη στενή σχέση του Βελιγραδίου με τη Μόσχα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ