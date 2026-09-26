Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες.

Νέα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκαλεί η έντονη δραστηριότητα της Αίτνας, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες οδήγησε στην αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης, στη Σικελία.

Η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλες οι αφίξεις ανεστάλησαν έως τις 13:00 ώρα Ελλάδας την Κυριακή, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο της Κατάνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα της Ιταλίας και βρίσκεται στην πέμπτη θέση σε επιβατική κίνηση στη χώρα. Η αναστολή των αφίξεων αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αλλαγές στο πρόγραμμα, καθώς επηρεάζονται τόσο οι επιβάτες που είχαν προορισμό τη Σικελία όσο και τα επόμενα δρομολόγια των αεροσκαφών.

Η Αίτνα βρίσκεται σε συνεχή δραστηριότητα και η εγγύτητά της με την Κατάνη έχει προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Η ηφαιστειακή τέφρα αποτελεί κίνδυνο για τα αεροσκάφη και, όταν οι άνεμοι τη μεταφέρουν προς το αεροδρόμιο και τους αεροδιαδρόμους, οι αρχές προχωρούν σε περιορισμούς ή προσωρινές αναστολές πτήσεων.

{https://x.com/irene_makarenko/status/2103787591917035814}

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Έντονη δραστηριότητα το φετινό καλοκαίρι

Τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα συχνά κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Οι αυξημένες εκπομπές τέφρας από το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης προκάλεσαν επανειλημμένες ανατροπές στο πρόγραμμα του αεροδρομίου, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και τις μετεωρολογικές συνθήκες, από τις οποίες θα εξαρτηθεί η πλήρης αποκατάσταση των πτήσεων.

{https://x.com/PRAVDAoKLIMATU/status/2103794291781038556}